Les futures stations de la ligne bleue seront situées au coin des boulevards Viau, Pie-IX et Langelier.

Les futures stations de la ligne bleue situées au coin des boulevards Viau, Pie-IX et Langelier ne devraient pas prendre ces noms, a indiqué lundi le grand patron de la Société de transport de Montréal (STM).

Au conseil municipal, Éric Alan Caldwell a indiqué qu’il souhaitait que ces stations soient baptisées autrement, possiblement pour rendre honneur à des femmes et des Autochtones. Les stations actuelles du métro portent presque toutes le nom de l’artère où elles sont situées.

M. Caldwell répondait à une question citoyenne qui soulignait un problème : des stations nommées Viau, Pie-IX et Langelier existent déjà sur la ligne verte du métro. Or, le métro ne peut logiquement pas avoir plus d’une station qui porte le même nom, faisait valoir ce Montréalais.

« Je suis d’accord avec vous, il faut saisir l’opportunité pour de nouvelles dénominations, a répondu le président de la STM. Il faut faire aussi, bien entendu, dans tous nos enjeux de toponymie, plus de place aux femmes, aux réalités multiculturelles et autochtones. »

« Il y a des travaux qui ont été faits en ce sens à la STM, a dit M. Caldwell. On a très hâte de vous revenir là-dessus. Cela dit on a le temps, les inaugurations sont pour 2029. »