La Ville de Montréal doit prendre les devants et « amener ses partenaires à sortir de l’inertie » pour trouver un toit et pour créer un centre multiservice pour les itinérants autochtones qui se trouvent dans le quartier Milton-Parc à Montréal, plaide Me Nadine Mailloux, ombudsman de Montréal. À son avis, encore trop peu est fait pour en arriver à une solution.

La misère sociale est criante dans ce secteur du centre-ville de Montréal où des attroupements de personnes autochtones – dans la plupart des cas fortement intoxiqués ou malades – se trouvent depuis des années.

En mai, l’ombudsman de Montréal déposait son rapport intitulé « Ne pas détourner le regard ». Mercredi matin, Me Mailloux commentait donc l’avancement des initiatives de la Ville dans ce dossier.

Elle reconnaît d’emblée que « de réels efforts » ont été faits par la Ville de Montréal.

« Sur les cinq recommandations, deux sont sur la bonne voie d’être satisfaites (souplesse dans la réglementation d’urbanisme et participation citoyenne) et l’une est entièrement réalisée (financement des organismes à but non lucratif) », peut-on lire dans le rapport de vigie de l’ombudsman.

Mais il faut faire beaucoup plus pour aider les Autochtones en premier lieu, mais pas uniquement, l’ombudsman soulignant qu’il en va aussi de la qualité de vie dans le quartier.

« Beaucoup de travail reste à faire », juge l’ombudsman, principalement à l’égard de deux recommandations, soit « sur les axes cruciaux de l’hébergement en itinérance et de la prévention ».

L’ombudsman « recherche des résultats concrets et effectue des suivis trimestriels », assure-t-elle.