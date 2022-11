La police doit « servir toute la population, toutes les populations », a affirmé Fady Dagher, jeudi, au lendemain de sa sélection comme prochain chef du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Se qualifiant d’« incorruptible », il a annoncé qu’il voulait mener un service de police qui travaille « dans l’humilité » et qui réussit le « mariage » entre répression et prévention. Il veut « un service de police beaucoup plus inclusif, qui saisit les enjeux des populations en voie de marginalisation, qui saisit les enjeux de l’immigration. » Il a ajouté : « Personne n’est né criminel ».

« Ce qui m’inquiète beaucoup, c’est qu’on réagit aux crises. Mais on est capable d’intervenir avant les crises », a-t-il affirmé, précisant voulant créer « un esprit de village » dans la communauté. Il faut que le SPVM tisse des liens avec la population en dehors des moments de crise, parce que « ça a l’air beaucoup plus d’un maquillage ».

Mais le prochain chef de police sera aussi capable d’être ferme envers les criminels : quand il est question « d’armes à feu, de fusillades, ce n’est pas le temps du dialogue. C’est le temps d’intervenir ».

M. Dagher comparaissait devant la commission de sécurité publique du conseil municipal, qui doit confirmer sa nomination.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Fady Dagher (au centre) comparaissait devant la commission de sécurité publique du conseil municipal, qui doit confirmer sa nomination.

En après-midi, la mairesse de Montréal Valérie Plante s’est félicitée du choix de son administration.

« On cherchait la perle rare », a-t-elle affirmé, en conférence de presse à l’hôtel de ville. « Cette personne, c’est Fady Dagher. Sa nomination […] est tout à fait cohérente avec les gestes qu’on pose depuis plus d’un an pour assurer la sécurité de toutes les Montréalaises et de tous les Montréalais. » Elle a vanté « l’avant-gardisme » de son prochain chef de police.

« Sa feuille de route est impressionnante », a ajouté la mairesse. « Il a développé un modèle de sécurité qui est innovant à la Ville de Longueuil. […] M. Dagher comprend bien la réalité de Montréal. C’est un Montréalais, il habite toujours Montréal d’ailleurs. » Elle a ajouté : « Fady représente l’avenir de la police ».

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Valérie Plante

Après l’allocution de la mairesse, M. Dagher a répondu aux questions des médias.

Il a refusé de dire s’il croyait que le SPVM comptait suffisamment de policiers ou s’il voulait reproduire ses expériences de Longueuil à Montréal. Les problèmes sont les mêmes, a-t-il toutefois précisé : le 911 « c’est incroyable à quel point c’est rendu un fourre-tout. Le policier, ce n’est pas un magicien, a-t-il dit. Ce n’est pas à eux de régler les problèmes de la société au complet. »

Martin Prud’homme, directeur général adjoint responsable des dossiers de sécurité, a affirmé que le processus de sélection qui avait mené au choix de M. Dagher avait été « exemplaire ».

Retour aux sources

Chef de police de l’agglomération de Longueuil depuis 2017, M. Dagher est connu pour avoir repensé son service de police afin de donner davantage de place aux relations avec les citoyens dans le travail des agents.

C’est un retour aux sources pour M. Dagher, qui a travaillé au SPVM pendant 25 ans, de 1992 à 2017. Durant cette période, il a gravi presque tous les échelons de l’organisation, de simple agent à directeur adjoint de Marc Parent et de Philippe Pichet, en passant par la tête du poste de quartier de Saint-Michel. À l’état-major, il a piloté des dossiers chauds comme la gestion de la santé mentale lors des interventions policières, la lutte contre la radicalisation et le profilage racial.

Le policier n’était pas sur l’écran radar des observateurs de la scène policière au cours de cette course à la direction. Et pour cause : « Je ne poserai pas ma candidature », avait-il clairement affirmé au 98,5 FM, au début du mois de novembre, lorsque questionné sur son intérêt pour la direction du SPVM.

Pas plus tard qu’en décembre 2021, Fady Dagher avait d’ailleurs signé un renouvellement de contrat de huit ans au SPAL qui lui rapportait environ 300 000 $ par année.

« Il a fait du bon travail »

Le choix de M. Dagher continue de susciter des réactions, jeudi.

Le président de la Ligue des Noirs du Québec, Max Stanley Bazin, se réjouit de cette sélection. « L’approche humaine de Fady Dagher c’est sûr que ça va changer les choses. Il a une expérience de terrain, il a fait du bon travail à la tête de la police de Longueuil et il s’est mis en avant pour changer la culture policière qui est décriée par la Ligue des Noirs du Québec », explique-t-il en entrevue avec La Presse.

Il espère que Fady Dagher amènera avec lui l’approche qu’il a mise en place à Longueuil. « Si on regarde ce qui se passe à Longueuil et à Montréal, le tableau est diamétralement opposé. On reçoit très rarement des plaintes concernant un policier de Longueuil. C’est surtout le SPVM que ça vise », donne-t-il comme exemple.

Avec cette nomination, la Ligue des Noirs du Québec se dit plus ouverte à collaborer avec la police. « On pourrait éventuellement ouvrir des rencontres entre des jeunes et les policiers, et faire en sorte que ces jeunes aient plus confiance en la police », conclut-il.