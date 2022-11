Les institutions de la communauté italienne de Montréal dénoncent la fermeture prochaine d’un club de l’âge d’or d’Ahuntsic-Cartierville, dont la Ville de Montréal ne veut plus assumer le loyer.

Philippe Teisceira-Lessard La Presse

Le Club de l’âge d’or Marcelin-Wilson abrite l’un des rares terrains intérieurs de bocce – la version italienne de la pétanque – de Montréal.

« On se sent trahis et abandonnés », a affirmé la coordonnatrice du club, Cecilia Fazioli, jeudi matin, dans une conférence de presse organisée par l’opposition officielle à l’hôtel de ville. « Ils voudraient nous mettre dans un sous-sol, dans une salle à partager avec d’autre monde. […] Dans un local de 4 mètres par 4 mètres pour jouer aux cartes. » Plusieurs dizaines d’aînés d’origine italienne s’étaient déplacés pour demander aux élus de continuer d'assumer le loyer du local. Le club compte 450 membres.

Les organisations qui représentent les intérêts de la communauté - du Congrès national des Italo-Canadiens à la Casa d’Italia - ont signé une lettre dénonçant la fermeture. La ministre Mélanie Joly, qui représente le quartier aux Communes, a qualifié la situation d’« impensable » dans une lettre d’appui.

Émilie Thuillier, mairesse d’Ahuntsic-Cartierville, a expliqué à plusieurs reprises dans les dernières semaines que son équipe avait pris cette décision devant la hausse trop importante du loyer du 10526, boulevard de L’Acadie. La Ville paie 210 000 $ par année et prête le local gratuitement au Club de l’âge d’or.

Mme Thuillier a fait valoir que l’arrondissement préférait investir dans ses propres installations sportives et récréatives afin de servir le plus grand nombre de citoyens possible.

Le club devait fermer le 31 décembre 2022, mais un délai de grâce a été accordé jusqu’au 31 juillet 2023.

« Quand on arrive à un certain âge, la solitude c’est l’ennemi numéro un, a affirmé le conseiller municipal Giovanni Rapana. Je ne vois pas comment on peut ne pas comprendre ça. »