REM sur la Rive-Sud

Le RTL s’apprête à « rebrasser » entièrement son offre

L’arrivée du Réseau express métropolitain (REM) sur la Rive-Sud, reportée au printemps 2023, sera une occasion en or de « tout rebrasser » le réseau du Réseau de transport de Longueuil (RTL). L’organisme se prépare à modifier 25 lignes locales et à en ajouter 5 autres. Mais pour y arriver, on anticipe de devoir réaliser des économies supplémentaires de l’ordre de 35 %.