Deux suspects, un homme et une femme, ont été arrêtés vendredi dans la foulée d’une opération ayant forcé le confinement des élèves et des membres du personnel du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu. Ceux-ci ont été appelés à se « barricader » dans un local et éteindre les lumières sur ordre des autorités, dès le début de la journée.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« À la demande des policiers, les étudiants et les membres du personnel doivent se barricader dans un local fermé et éteindre les lumières. Les policiers ont établi un périmètre de sécurité autour du Cégep et l’accès y est actuellement interdit », a indiqué la directrice générale Nathalie Beaudoin dans un message publié aux alentours de 10 h sur le site de l’établissement, causant une onde de chocs dans l’établissement.

La porte-parole du Service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu (SPSJR), l’agente Barbara-Anne Dion, a confirmé à La Presse que deux suspects ont été arrêtés, un homme et une femme âgés entre 25 et 30 ans. C’est vers 9 h 40 que le corps policier dit avoir été appelé à se rendre sur place, après plusieurs appels au 911, « parce qu’un homme avait un comportement suspect qui était rentré dans le cégep ».

Selon nos informations, le signalement initial faisait part d’un « individu suspect » aux abords du cégep. À l’arrivée des policiers, l’individu avait pénétré dans le cégep, forçant les policiers à confiner l’école par mesure de sécurité, afin de mener leurs vérifications.

Vaste scène policière

Un large périmètre de sécurité a donc été érigé. Des images notamment diffusées à TVA Nouvelles montrent l’homme qui a finalement été arrêté en train d’être menotté par deux policiers, avant d’être amené vers un véhicule. L’homme, qui semblait porter une veste pare-balles, a été interpellé aux abords de 10 h, confirme la police. « À ce moment, l’opération s’est poursuivie, puisqu’on ne pouvait pas confirmer qu’il agissait seul. Puis, il y a eu l’arrestation de la femme par la suite », a expliqué Mme Dion.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE

En fin d’avant-midi, le confinement était toujours en cours, les autorités souhaitant notamment s’assurer qu’aucun autre suspect ne serait impliqué, a indiqué le sergent Jérémie Levesque du SPSJR. Il n’y aurait aucun blessé et à ce stade, la police affirme ne pas avoir d’indication qu’une arme aurait été impliquée. Chose certaine : plusieurs messages alarmants ont été envoyés tout au long de l’avant-midi aux élèves et aux professeurs via différents canaux, dont la plateforme Omnivox.

La directrice Nathalie Beaudoin demande aux étudiants, à leurs parents ou leur entourage « de ne pas se présenter au cégep afin de ne pas nuire à l’intervention policière ». « Soyez assurés que la sécurité de toute la communauté collégiale demeure notre priorité. Toutes les activités de la journée sont annulées, autant au campus de Saint-Jean-sur-Richelieu que celui de Brossard », a-t-elle détaillé.

Sur Facebook, le syndicat des enseignants du Cégep a aussi évoqué un « barricadage exigé ». « Une opération policière est en cours. Nous vous tiendrons informés des développements. Si vous n’êtes pas au collège, attendez pour vous y rendre et y entrer », a également prévenu l’organisme.

Avec Daniel Renaud