Grand Montréal

Au cœur du monstre de la congestion

Chaque jour, ils sont au cœur du trafic routier. Les employés du Centre intégré de gestion de la circulation de Montréal (CIGC) surveillent quotidiennement l’évolution de la congestion. Rivés à leur écran, ils ont accès à plus de 450 caméras en temps réel, afin de dépêcher des ressources le plus rapidement possible en cas d’accident.