Les mesures d’atténuation entourant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine sont pour l’instant faiblement achalandées. Jusqu’ici, à peine un millier de personnes ont emprunté les lignes d’autobus bonifiées empruntant des voies réservées, pendant que les stationnements incitatifs demeurent peu populaires.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

C’est ce que montre le premier « bilan de l’utilisation des mesures d’atténuation » du tunnel, diffusé mardi par le ministère des Transports (MTQ). Un tel rapport sera d’ailleurs produit sur une base quotidienne jusqu’au 18 novembre, après quoi il sera « rendu disponible selon l’évolution de la situation ».

Au total, seulement 400 personnes ont utilisé les lignes 61 et 461 du Réseau de transport de Longueuil (RTL) et les lignes 520, 521 et 532 d’exo, lors de l’heure de pointe du soir lundi. Mardi matin, ce chiffre était en hausse, 685 navetteurs ayant fréquenté ces cinq lignes, un chiffre qui demeure toutefois largement en deçà des « 3000 usagers » que Québec dit pouvoir déplacer en heure de pointe en transport collectif.

D’ailleurs, mardi matin, seulement 1160 des 2780 places de stationnement incitatifs étaient occupées. Le stationnement incitatif de 325 places au métro Radisson affichait complet, mais on comptait seulement 50 voitures pour 311 places à De Touraine. C’est légèrement plus que lundi, où l’on avait dénombré 1030 voitures garées dans les stationnements incitatifs.

Au début du mois d’octobre, les autorités avaient laissé entendre que la majorité des automobilistes empruntant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, à savoir environ 60 % d’entre eux, devront modifier leurs habitudes pour que l’imposant chantier ne se transforme pas en cauchemar. Cela correspond à environ 72 000 des 120 000 véhicules qui empruntent quotidiennement le tunnel.

En hausse dans le métro

Le métro, lui, semble bénéficier de la fermeture partielle du tunnel La Fontaine. Lundi soir, Québec a recensé une hausse de 7 % de l’achalandage sur la ligne jaune, vers Longueuil, et de 13 % à la station Radisson sur la ligne verte, où sont distribués des titres gratuits pour les navetteurs.

Selon le MTQ, il y avait une « bonne fluidité au terminus Radisson » et une « bonne circulation des bus aux abords de la rue Sherbrooke Est ». Globalement, le service était « dans les temps » et il n’y avait « aucune surcharge significative », note-t-on aussi.

Aucune donnée n’était encore disponible sur ce plan pour mardi matin, mais le ministère dit déjà enregistrer une « augmentation marquée » sur la ligne jaune et « continue » sur la ligne verte. La navette fluviale entre Boucherville et le parc de la Promenade-Bellerive, quant à elle, a totalisé lundi 220 déplacements individuels, et 156 de plus mardi.

Au deuxième jour du mégachantier, la circulation était de nouveau assez fluide mardi aux abords du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine. Elle l’était toutefois beaucoup moins sur plusieurs axes névralgiques de la région métropolitaine, comme l’autoroute 15, l’autoroute 40 ou encore l’axe Décarie.

Le porte-parole du ministère des Transports (MTQ), Louis-André Bertrand, a précisé que la journée de mardi ne sera encore une fois « pas nécessairement représentative », en raison des journées pédagogiques dans plusieurs écoles du Grand Montréal, qui facilitent probablement en partie la circulation. Il y a aussi relâche dans certaines écoles privées cette semaine. « Mercredi, la pointe d’après-midi, c’est notre plus grosse pointe de la semaine, suivie de près par celle du jeudi après-midi. Je pense qu’on va avoir un portrait plus fiable dans les prochaines semaines, mais on s’attend à ce que demain, avec les journées pédagogiques et l’Halloween derrière nous, les gens vont peut-être davantage prendre la route », a-t-il évoqué.