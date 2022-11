Au deuxième jour du mégachantier, la circulation était de nouveau assez fluide mardi aux abords du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine. Elle l’était toutefois beaucoup moins sur plusieurs axes névralgiques de la région métropolitaine, comme l’autoroute 15, l’autoroute 40 ou encore l’axe Décarie.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

La Presse a mis 31 minutes pour traverser le tunnel depuis Montréal, à l’approche de l’avenue Souligny, jusqu’au parc Marie-Victorin à Longueuil, en dépit d’une circulation autorisée dans seulement une voie. Il s’agit d’un temps de parcours plutôt normal par rapport à la moyenne. Dans l’autre direction, notre temps de parcours a été d’à peine 22 minutes pour aller jusqu’aux Galeries d’Anjou, de retour sur l’île.

En revenant vers Montréal, la circulation était d’ailleurs particulièrement fluide, notre véhicule n’ayant pratiquement jamais eu à s’immobiliser. Plus tôt, une grosse roche tombée d’un camion en route a causé un peu de congestion momentanément, mais le tout semble s’être résorbé rapidement.

De retour pour une deuxième journée consécutive au Centre intégré de gestion de la circulation de Montréal (CIGC) mardi matin, la nouvelle ministre des Transports, Geneviève Guilbault, a clairement évoqué sur Twitter une « circulation comparable à la normale » aux abords du tunnel La Fontaine. L’élue a toutefois invité de nouveau les navetteurs à trouver un plan B pour avoir des « déplacements optimaux à long terme ».

La mairesse de Montréal Valérie Plante était en matinée au Centre de gestion de la mobilité urbaine (CGMU). « Nos équipes sont à pied d’œuvre pour fluidifier vos déplacements », a-t-elle dit.

Bon nombre d’experts ont en effet prévenu dans La Presse qu’il est encore trop tôt pour se réjouir. C’est que la congestion pourrait mettre quelques jours, voire quelques semaines, à se manifester, vu la réaction à plus court terme de la population au lancement du mégachantier. Autrement dit, la question demeure de savoir si les usagers opteront pour d’autres modes de transport lorsqu’ils reviendront en masse.

Le porte-parole du ministère des Transports (MTQ), Louis-André Bertrand, a précisé mardi que la journée ne sera encore une fois « pas nécessairement représentative », en raison des journées pédagogiques dans plusieurs écoles du Grand Montréal, qui facilitent probablement en partie la circulation. Il y a aussi relâche dans certaines écoles privées cette semaine.

« Mercredi, la pointe d’après-midi, c’est notre plus grosse pointe de la semaine, suivie de près par celle du jeudi après-midi. Je pense qu’on va avoir un portrait plus fiable dans les prochaines semaines, mais on s’attend à ce que demain, avec les journées pédagogiques et l’Halloween derrière nous, les gens vont peut-être davantage prendre la route », a-t-il indiqué en entrevue téléphonique.

Plus pénible ailleurs sur l’île

Mardi matin, la situation était toutefois un peu plus difficile sur le pont Samuel-De Champlain, où le trafic refoulait notamment « à partir de l’autoroute 10, jusqu’à l’échangeur avec la 30 », a rapporté le porte-parole du Groupe signature sur le Saint-Laurent (GSSL), Martin Chamberland, en précisant que de la congestion a aussi été observée aux approches du pont, notamment dans le secteur de La Prairie.

« C’est demeuré malgré tout somme toute normal. Le pont était fluide. Pour nous, c’est une friction et une congestion un peu normale. On est encore loin d’une situation catastrophique pour le moment », a poursuivi M. Chamberland.

La plateforme du gouvernement, Temps La Fontaine, rapportait par ailleurs en matinée un temps moyen de 56 minutes dans le secteur du croisement avec l’autoroute 25, qui mène jusqu’au tunnel. L’autoroute Métropolitaine était aussi fortement congestionnée entre la 25 et la 15, en direction ouest. L’axe Décarie était aussi fortement bloqué en direction nord, tout comme l’autoroute 10 dans plusieurs secteurs.

Sur la Rive-Nord, l’autoroute 15 était par ailleurs bouchée en direction sud, de Boisbriand jusqu’à l’autoroute Métropolitaine.

Un accident a également causé un ralentissement important plus à l’ouest, sur le pont Honoré-Mercier, en début de journée durant l’heure de pointe. Sur les ponts Jacques-Cartier et Victoria, la circulation était très fluide dès le début de la journée. À la sortie du pont Jacques-Cartier, sur l’île de Montréal et à Longueuil, des entraves étaient toutefois présentes dans plusieurs secteurs sur le réseau local des deux municipalités.