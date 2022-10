Les travaux débuteront à 23 h le vendredi 4 novembre et doivent se terminer à 5 h le lundi 7 novembre.

Le casse-tête des automobilistes de la Rive-Sud de Montréal augmentera encore de plusieurs crans dans les prochaines semaines, avec la fermeture complète d’une partie de la route 132 et de ses voies d’accès, à Brossard.

Maxime Bergeron Équipe d'enquête, La Presse

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Cette fermeture sera en vigueur pendant le week-end du 4 au 7 novembre, pour permettre la déconstruction de la portion de l’ancien pont Champlain située directement au-dessus de la 132.

Ces travaux auraient dû avoir lieu il y a deux semaines, mais la société Ponts Jacques-Cartier et Champlain Incorporée (PJCCI), qui gère les travaux, a décidé de les reporter en coordination avec le ministère des Transports, qui prépare ces jours-ci l’immense chantier du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.

« On fait au mieux dans une situation très difficile, bien entendu », a indiqué à La Presse Nathalie Lessard, porte-parole de la PJCCI.

Pour les usagers de la route 132, des détours seront prévus par le boulevard Simard, en direction ouest, et par le boulevard Rome, en direction est, selon nos informations. Le pont Samuel-De Champlain restera quant à lui ouvert pendant toute la fin de semaine.

Les travaux débuteront à 23 h le vendredi 4 novembre et doivent se terminer à 5 h le lundi 7 novembre. Il devrait normalement s’agir de la dernière entrave majeure liée à la déconstruction du vieux pont Champlain, a précisé Mme Lessard.

Entre 20 et 25 pelles mécaniques seront à pied d’œuvre pendant tout le week-end pour démolir la section de l’ancien pont situé au-dessus de la 132, a expliqué pour sa part Martin Chamberland, du consortium Signature sur le Saint-Laurent, qui gère le nouveau pont.

Série d’entraves

Cette nouvelle fermeture s’ajoutera à plusieurs autres. La plus majeure : Québec fermera, dès le lundi 31 octobre, trois des six voies du tunnel jusqu’à la fin de 2025.

Les automobilistes ont déjà eu à composer avec des entraves majeures le week-end du 21 octobre, avec une fermeture complète en direction nord. Ce week-end, une fermeture complète est prévue en direction sud.

Le ministère des Transports (MTQ) a aussi annoncé mercredi des entraves partielles sur le pont Honoré-Mercier, le dimanche 30 octobre. Une seule voie par direction sera ouverte entre Kahnawake et Montréal pour la réparation des dalles.

Ces entraves s’ajoutent à la fermeture complète de l’A25 en direction de la Rive-Sud, entre la sortie 5 et l’entrée de l’île Charron, dès 23 h 30 vendredi jusqu’à 5 h lundi. De plus, toute la fin de semaine, l’avenue Souligny sera fermée dans les deux directions, entre les rues Dickson et Honoré-Beaugrand.

La circulation sur le pont Victoria demeure aussi limitée à une voie en raison de travaux d’entretien sur sa structure. Le Canadien National (CN), qui gère l’infrastructure, affirme que ces travaux se termineront à la fin du mois de novembre.

Dans les derniers jours, la nouvelle ministre des Transports, Geneviève Guilbault, s’était à maintes reprises montrée ouverte à implanter de nouvelles mesures d’atténuation au besoin, sans toutefois préciser exactement ce dont il pourrait être question.

« Trouvez-vous votre plan B, parce que ça va être corsé lundi prochain », a-t-elle dit mardi en mêlée de presse à Québec, en appelant la population à consulter le site du MTQ régulièrement.

Elle affirme qu’il y aura des réunions entre tous les ministères et les villes, après chaque heure de pointe dès lundi, afin d’évaluer quelles mesures supplémentaires seront ajoutées au besoin.

Mercredi, le premier ministre François Legault n’a pas fermé la porte à l’idée de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM), qui propose d’interdire l’usage de l’auto-solo en heure de pointe dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine afin de limiter la congestion routière pendant les travaux.