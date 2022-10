« À ce moment-ci on doit prendre toutes les idées de différents partenaires et les regarder, » a indiqué la mairesse Valérie Plante, concernant les travaux au tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.

Toutes les idées doivent être prises en considération pour limiter la congestion dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine pendant les travaux des trois prochaines années, incluant un allègement tarifaire pour le transport en commun et une voie réservée au camionnage, selon la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Isabelle Ducas La Presse

Devrait-on interdire les voitures transportant une seule personne dans le tunnel aux heures de pointe, tel que le propose la Chambre de commerce du Montréal métropolitain ?

« C’est quelque chose qu’on doit évaluer, c’est une idée intéressante comme plein d’autres. À ce moment-ci on doit prendre toutes les idées de différents partenaires et les regarder, » a répondu Mme Plante, mercredi, en marge d’une conférence de presse.

La mairesse a indiqué être en discussion avec la nouvelle ministre des Transports, Geneviève Guilbault, au sujet des meilleures mesures à implanter pour limiter les conséquences des travaux dans le tunnel.

« J’ai demandé qu’on travaille ensemble pour soutenir plus de travailleurs, plus de citoyens, pour qu’ils utilisent le transport collectif, entre autres via de l’allègement sur la tarification, » a-t-elle ajouté, invitant les navetteurs à changer leurs habitudes en se tournant vers le transport en commun.

Valérie Plante s’est montrée particulièrement inquiète des conséquences de la congestion routière sur le transport de marchandises, en soulignant que des perturbations dans la chaîne logistique seraient dommageables pour l’économie de la métropole. Elle a évoqué la mise en place de voies réservées pour les camions de marchandises.

Plusieurs mesures ont déjà été annoncées pour offrir des alternatives aux utilisateurs du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, telles que des lignes d’autobus gratuites circulant sur des voies réservées, du stationnement incitatif, une augmentation de la capacité de la ligne jaune du métro et l’ajout de plusieurs autobus.