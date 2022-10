La Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM) propose de prendre les grands moyens pour limiter la congestion, aux abords du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine : y interdire l’usage de l’auto-solo durant les heures de pointe.

« On doit limiter l’accès durant les heures de pointe : seulement le covoiturage, le transport collectif et les camions. Pas de voiture solo durant ces périodes », a estimé mercredi le président de l’organisme, Michel Leblanc, dans un tweet qui a fait beaucoup réagir dès sa publication.

M. Leblanc affirme qu’il s’agit d’une « solution difficile » qui aurait toutefois pour impact de « limiter les dégâts » dans le tunnel, à chaque issue de celui-ci.

Selon le conseiller municipal Sylvain Ouellet, ancien membre du comité exécutif de la Ville, l’auto-solo est en effet « très problématique », mais selon lui, la réalité est que « le covoiturage a malheureusement un potentiel très limité », et que « d’autres solutions seront requises ».

Dans les derniers jours, la nouvelle ministre des Transports, Geneviève Guilbault, s’est montrée ouverte à implanter de nouvelles mesures d’atténuation au besoin, sans toutefois préciser exactement ce dont il pourrait être question.

« La portée du chantier a augmenté, donc des mesures [supplémentaires] doivent être adoptées par le MTQ pour diminuer la pression auprès des résidants et soutenir la vitalité du centre-ville », disait mardi la mairesse Valérie Plante à ce sujet.

Elle affirme que son administration fait tout pour « augmenter le transport collectif, assurer l’accès au centre-ville pour les travailleurs, améliorer la fluidité de la circulation et protéger les zones résidentielles », mais qu’il est clair que le mégachantier du tunnel Lafontaine « occasionnera des difficultés ».

Zoom sur les mesures en place

Pour l’instant, le MTQ compte notamment sur les stationnements incitatifs De Mortagne, De Touraine et Belœil, qui auront chacun plusieurs centaines de places supplémentaires pour un total de 2400 places, afin de réduire la congestion. Les lignes d’autobus qui partent de ces stationnements deviendront gratuites, et culmineront vers le métro Radisson en empruntant des voies réservées, avec une fréquence aux 10 minutes.

Deux titres de transport gratuits seront distribués au métro Radisson aux usagers qui montent à bord des navettes ou en descendent, entre 5 h 30 et 19 h 30 tous les jours, et ce pendant six semaines.

Sur la ligne jaune, un wagon de métro sera ajouté en heures de pointe, en vertu d’une entente avec la Société de transport de Montréal (STM), ce qui permettra d’avoir une cinquantaine de départs en plus par direction.

Les lignes 82, 120 et 125 du Réseau de transport de Longueuil (RTL) seront par ailleurs bonifiées. D’autres lignes locales, comme la 532 à partir de Varennes, accéléreront aussi la cadence.