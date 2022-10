La responsable des Transports de la Ville de Montréal s’est plainte lundi d’avoir été avertie tardivement de l’intensification des travaux au pont-tunnel Louis-Hyppolite-La Fontaine.

Philippe Teisceira-Lessard La Presse

Au conseil municipal, Sophie Mauzerolle a assuré que la Ville de Montréal faisait tout en son pouvoir pour atténuer les impacts de la fermeture partielle de l’ouvrage sur la circulation automobile, mais qu’elle aurait apprécié avoir davantage de temps pour se préparer.

« On aurait aimé avoir un peu plus de prévisibilité de la part du gouvernement du Québec », a-t-elle dit. « Ça demeure des chantiers sur lesquels on n’a pas le complet contrôle. On se serait attendu à avoir plus d’information. »

Par ailleurs, « nous sommes extrêmement proactifs dans ce dossier », a-t-elle assuré. « On travaille extrêmement fort avec nos partenaires. » Elle a précisé qu’en plus d’améliorer la fluidité de la circulation, Montréal voulait aussi préserver la quiétude des quartiers avoisinants.

La mairesse de Montréal a aussi pris la parole pour assurer qu’elle avait une bonne relation de travail avec Geneviève Guilbault, la nouvelle ministre des Transports. Elle a ajouté que la Ville avait fait une croix sur certains de ses propres chantiers afin de ne pas alourdir les entraves sur le réseau.

Les deux élues étaient questionnées par le maire d’arrondissement Alan DeSousa qui s’inquiétait pour la lourdeur de la circulation automobile sur les artères utilisées par les automobilistes pour contourner les travaux.