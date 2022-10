Les Longueuillois ne pourront plus stationner sur la rue durant la nuit lors d’une opération de déneigement dès le 1er novembre. Invoquant la nécessité de « revoir ses pratiques » en raison des changements climatiques, l’administration Fournier devance à son tour ce règlement, qui était jusqu’ici fixé au début du mois de décembre.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

C’est ce qu’a confirmé la Ville dans un bref communiqué lundi, disant vouloir « s’ajuster aux périodes de précipitations qui commencent plus tôt dans l’année et qui se terminent plus tard ». Officiellement, la période d’interdiction de stationnement sur rue la nuit sera donc en vigueur du 1er novembre au 15 avril.

Selon les autorités, cette modification facilitera aussi « les opérations de déneigement, en plus d’assurer des déplacements sécuritaires pour les piétons, les cyclistes et les automobilistes durant la saison froide ».

« Les effets des changements climatiques nous forcent, entre autres, à revoir nos pratiques et nos façons de faire », a concédé par écrit la responsable de l’environnement au comité exécutif de la Ville, Marjolaine Mercier. Elle affirme que les citoyens ont été « très attentifs » l’hiver dernier aux avis d’opération de déneigement, ce qui a permis aux équipes « de déneiger adéquatement notre territoire, et ce, de manière efficace et sécuritaire ».

Depuis quelques années déjà, plusieurs autres municipalités interdisent le stationnement sur rue lors d’opération de déneigement dès le début de novembre. C’est le cas de plusieurs arrondissements sur l’île de Montréal.

Mme Mercier rappelle à la population qu’au moment d’une opération de déneigement, un avis d’interdiction de stationnement est émis entre minuit et 6 h. L’information est alors donnée avant 17 h, le jour même. Les automobilistes fautifs s’exposent à une contravention, voire au remorquage de leur véhicule.

« Lorsque l’avis d’interdiction de stationnement est levé, des opérations de soufflement de la neige peuvent être nécessaires. De la signalisation temporaire est alors installée aux endroits ciblés et selon les quartiers », signalent aussi les autorités municipales.

Pour tout savoir sur les opérations en cours, le site internet neige.longueuil.quebec peut être visité.