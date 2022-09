Un mois de septembre plus chaud que la normale

Le mois de septembre nous réserve encore des journées chaudes et humides, selon Environnement Canada. La Presse est allée à la rencontre des Montréalais qui profitaient du soleil samedi, et les étés qui s’allongent ne réjouissent pas tout le monde.

Delphine Belzile La Presse

MétéoMédia annonce des maximums au-dessus des 20 °C, au cours des deux prochaines semaines dans la métropole. Généralement, la température moyenne pour le mois de septembre s’élève à 15,5 °C dans la région de Montréal, indique Environnement Canada.

« On a des mois de septembre plus chauds que la normale depuis quelques années », affirme Guillaume Perron, météorologue pour Environnement Canada.

Samedi, le mercure a grimpé à 28 °C à Montréal. La journée chaude et ensoleillée a rassemblé de nombreux flâneurs dans le Vieux-Montréal et dans les parcs de la métropole. L’été tire à sa fin, mais les températures nous disent encore le contraire.

Un été qui tend à s’étirer

Claudia Rock et son mari se promenaient dans le Quartier chinois de Montréal samedi après-midi avec leurs filles et leurs conjoints. Le couple n’appréhende pas l’arrivée de l’automne alors qu’il profite encore du beau temps pour se balader et faire des randonnées à vélo. Tous deux se réjouissent même que les étés s’allongent. Quand l’automne s’installe, c’est un signe que l’hiver suit, souligne Claudia Rock. « Je trouve l’hiver trop long, trop long », déplore-t-elle.

Ahmed Aissat profite des journées ensoleillées pour se détendre au parc. En toute honnêteté, il n’a « pas trop » hâte à l’automne, précise-t-il. Il y a un an, Ahmed Aissat a quitté l’Algérie pour s’installer à Montréal. À ses yeux, l’automne a son charme, mais il peine encore à s’adapter au temps froid du Québec.

Les prévisions météorologiques n’indiquent pas de vague de chaleurs estivales importantes d’ici la fin du mois, mentionne Guillaume Perron. N’empêche que nous ne sommes pas « à l’abri des canicules », souligne le météorologue. En 2017, le sud du Québec avait enregistré une canicule de cinq jours entre le 23 et le 27 septembre. Le thermomètre a affiché au cours de cette période 31,1 °C à Montréal.

« Ce qui change beaucoup avec les changements climatiques, c’est la variabilité. On observe plus souvent les extrêmes », explique Jean-Pierre Blanchet, professeur en sciences de la terre et de l’atmosphère à l’Université du Québec à Montréal.

L’automne se fait attendre pour certains

D’ici la fin du mois d’octobre, la température moyenne devrait atteindre environ 13 °C, selon les tendances enregistrées par Environnement Canada.

Pour Karima Lafore et son ami, l’automne est synonyme de fraîcheur. Les deux jeunes adultes attendent la saison à bras ouverts. « Je suis prête à aller cueillir des pommes et à récolter des citrouilles », s’exclame Karima Lafore.

Même scénario pour Lysane Guindon, qui attend la saison des couleurs avec impatience. « Ça paraît qu’il fait de plus en plus chaud. J’ai hâte à l’automne, que le temps se rafraîchisse », souligne-t-elle. Pour Lysane Guindon, l’automne est une période propice au repos et à la lecture alors que les jours raccourcissent.

Malgré la canicule recensée en mai dernier, le Québec a été épargné par les vagues de chaleur importantes. Les températures ont même suivi les normales cet été, selon Guillaume Perron. « Si on compare aux années précédentes, ce n’est pas un été dont on va se souvenir pour sa chaleur. »