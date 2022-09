Transcontinental, qui imprime et distribue le Publisac, veut faire distribuer son Publisac à toutes les portes montréalaises par Postes Canada.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, demande à Postes Canada de ne pas distribuer le Publisac sur le territoire de la Ville, lorsque son règlement sur l’adhésion volontaire entrera en vigueur, en mai 2023.

Isabelle Ducas La Presse

L’administration Plante a annoncé, le printemps dernier, que le Publisac ne pourra dorénavant être distribué qu’aux citoyens qui en feront la demande (« opt-in ») en apposant un autocollant sur leur boîte aux lettres.

Mais Transcontinental, qui imprime et distribue le Publisac, voudrait contourner le nouveau règlement en faisant distribuer son Publisac à toutes les portes montréalaises par Postes Canada, une société de la Couronne qui n’est pas assujettie à la règlementation municipale.

Valérie Plante, qui explique avoir été informée la semaine dernière de cette « possible entente pour livrer trois fois par semaine des circulaires », souhaite que Postes Canada n’en fasse rien.

« Dès qu’on a appris la nouvelle, j’ai écrit au PDG de Postes Canada pour lui rappeler la position des Montréalais », a-t-elle révélé mercredi, lors de la rencontre du comité exécutif de la Ville, en rappelant que 82 % des citoyens s’étaient prononcés en faveur du « opt-in » lors d’un sondage.

« Ça évite la distribution massive de papier et de plastique qui n’est pas souhaitée, a-t-elle poursuivi. Les Montréalais réalisent que des tonnes et des tonnes de circulaires se retrouvent dans les bacs de recyclage, dans les sites d’enfouissement et dans les poubelles. Ça contribue à un gaspillage massif. Ceux qui veulent recevoir des circulaires, qu’ils l’indiquent ! »

Transcontinental s’est adressée aux tribunaux en juin dernier pour demander l’annulation du règlement de la Ville de Montréal, parce qu’elle estime notamment qu’il porte atteinte à la liberté d’expression et au droit à l’information. L’affaire n’a pas encore été entendue.

À Mirabel, où un règlement semblable à celui de Montréal est entré en vigueur en 2019, Transcontinental s’est aussi tournée vers Postes Canada pour assurer la distribution du Publisac.

En avril dernier, la Cour supérieure a débouté l’entreprise, qui contestait le règlement de Mirabel. Transcontinental a porté ce jugement en appel.

Ni Postes Canada, ni Transcontinental n’ont répondu à nos demandes d’entrevues à ce sujet.