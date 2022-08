275 millions et 450 agents supplémentaires sur cinq ans

(Montréal) Le gouvernement du Québec a annoncé samedi après-midi l’injection de 250 millions de dollars sur cinq ans pour lutter contre la violence armée dans la métropole, somme à laquelle la Ville de Montréal ajoutera 25 millions. Par ailleurs, 450 policiers seront embauchés.

Delphine Belzile La Presse

Léa Carrier La Presse

Cette annonce survient au terme d’une semaine où deux meurtres en l’espace de 30 minutes, en plein jour et dans des lieux publics, ont remis la violence armée au premier plan de l’actualité.

C’est assez, cette violence ici à Montréal. Il y a une inquiétude chez nos citoyens. Geneviève Guilbault, vice-première ministre du Québec et ministre de la Sécurité publique

Le gouvernement du Québec s’engage à fournir à la Ville de Montréal 50 millions de dollars par année pendant cinq ans pour assurer une présence « accrue » de policiers sur le territoire montréalais, a annoncé Geneviève Guilbault.

Chaque année, quelque 45 millions seront versés à la métropole pour doter le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) de 225 agents supplémentaires.

« Mettre plus d’argent dans la police, c’est la première étape. La répression doit être utilisée pour diminuer la violence et stabiliser la situation », souligne Francis Langlois, membre de l’Observatoire sur les États-Unis de la Chaire Raoul-Dandurand.

Or, le bâton seul ne suffit pas, croit le spécialiste de la question des armes à feu. Justement, 5 millions seront aussi destinés chaque année à l’Équipe mobile de médiation et d’intervention sociale à Montréal pour répondre aux évènements liés à la santé mentale.

D’après M. Langois, c’est le financement des ressources de deuxième ligne qui sera « le plus payant à long terme », à condition qu’il soit pérenne, et que celles-ci travaillent de pair avec la police.

La Ville de Montréal prend également l’initiative d’accroître ses ressources en matière de sécurité publique : Montréal prévoit injecter 25 millions de dollars sur cinq ans, un budget notamment destiné à l’Équipe mobile de médiation et d’intervention sociale, pour la prévention de la violence armée. D’après la mairesse de Montréal, Valérie Plante, près de 30 % des appels que reçoit le SPVM sont liés à des cas de santé mentale.

Quelque 225 policiers seront également embauchés grâce à un investissement de la Ville, pour un total de 450 nouveaux agents sur le territoire montréalais d’ici cinq ans.

Non, Montréal ne sera pas le terrain de jeu des criminels. Valérie Plante, mairesse de Montréal

« La lutte contre la violence armée, c’est la priorité absolue au SPVM, a assuré la directrice générale par intérim du corps policier, Sophie Roy. Des criminels n’hésitent pas à utiliser leur arme dans des lieux publics et nous ne le tolérerons pas. » Elle a fait valoir que les policiers « ont besoin qu’on leur montre notre soutien ».

Sur Twitter, la Fraternité des policiers et policières de Montréal, qui avait dénoncé plus tôt cette semaine la baisse d’effectifs au SPVM, a salué l’effort des autorités pour augmenter le nombre de policiers et « rétablir le sentiment de sécurité de la population ».

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, LA PRESSE Valérie Plante a annoncé de nouvelles mesures pour lutter contre la violence armée à Montréal.

L’École nationale de police du Québec apportera également sa contribution. Près de 72 places supplémentaires seront ajoutées pour former des policiers qui pourront se joindre au SPVM. Chaque année, ce sont 556 recrues qui sont formées, a indiqué Geneviève Guilbault.

« Cette annonce témoigne de notre capacité d’unir nos forces et d’agir de manière ciblée dans le respect des compétences de chacun », a renchéri Chantal Rouleau, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

Ces nouveaux investissements s’ajoutent aux 200 millions de dollars attribués par Québec au projet CENTAURE, la stratégie québécoise de lutte contre la violence armée, a souligné Geneviève Guilbault.

Le SPVM a également augmenté jeudi les effectifs de l’escouade Éclipse, une équipe spécialisée dans la lutte contre la criminalité et la violence sur l’île de Montréal. Une nouvelle escouade de lutte contre les armes à feu entrera aussi en vigueur autour du 12 septembre, rapportait La Presse, qui a eu accès au contenu d’une réunion de cadres du SPVM.

Rappelons que le gouvernement Legault soupçonnait la Ville de Montréal d’avoir utilisé des fonds de Québec destinés à la lutte contre la criminalité pour d’autres dépenses. La mairesse de Montréal, citée dans La Presse, a immédiatement défendu l’intégrité de son cabinet, soulignant que sa gestion financière était « irréprochable ».