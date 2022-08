(Montréal) L’effet Lévesque continue de réunir et d’inspirer les Québécois. Ils étaient plusieurs mercredis soir à l’inauguration de l’Espace René-Lévesque à Montréal pour rendre hommage à la figure québécoise qui aurait célébré son 100e anniversaire de naissance la journée même.

Delphine Belzile La Presse

Le Quartier des spectacles de Montréal a inauguré mercredi L’Espace René-Lévesque à Montréal : le parcours d’un homme d’exception, une adaptation du musée-jardin à New Carlisle au bord de la Baie-des-Chaleurs, où grandit René Lévesque.

L’évènement s’inscrit dans le cadre de l’Année Lévesque, une initiative de la fondation René-Lévesque, avec la collaboration d’Hydro-Québec et du gouvernement du Québec. L’Espace René-Lévesque à Montréal nous propulse dans la vie de l’homme aux multiples talents, à travers une exposition extérieure, une vidéo projection ainsi qu’un court métrage documentaire.

« L’Espace René-Lévesque porte bien son nom, un homme d’exception et plus grand que nature », a affirmé Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor qui parraine le projet.

« Il s’agit d’une occasion unique de saisir tout l’impact qu’a eu René Lévesque dans le façonnement de notre histoire collective et de célébrer la contribution de M. Lévesque à l’essor de notre métropole », a mentionné Valérie Plante, mairesse de Montréal, dans un communiqué.

Un homme qui inspire encore

Connu comme journaliste, reporteur de guerre et homme politique, René Lévesque en a inspiré plus d’un : ils étaient au rendez-vous mercredi à la Place des artistes pour l’inauguration de l’Espace René-Lévesque à Montréal.

En tant que président d’honneur de l’Année Lévesque, Lucien Bouchard a pris la parole devant les Montréalais mercredi pour lui rendre hommage le jour de son anniversaire. « Au-delà du personnage officiel, nous voulons invoquer l’inspirateur et l’amoureux du Québec ». Décédé en 1987, le souvenir de cet « homme sans prétention » est un « constant rappel de notre capacité collective de faire de grande chose », a-t-il partagé.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Lucien Bouchar à l’inauguration de l’Espace René-Lévesque à Montréal.

« Quand René Lévesque est mort, ça m’a frappé. J’en ai pleuré en regardant la télévision », a mentionné Gilles Duceppe à La Presse, présent parmi les spectateurs de la soirée. « Ce gars-là en a fait énormément, énormément », a-t-il ajouté.

Selon lui, l’homme, connu pour avoir dit à son peuple « vous êtes en train de me dire à la prochaine fois » après le premier référendum sur l'indépendance du Québec, continue d’inspirer les plus jeunes générations. « Il faut exister, c’est lui qui nous l’a dit », a souligné Gilles Duceppe avant de se joindre à la vidéo projection à la Place des Arts.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Simon Jolin-Barrette à l’inauguration de l’Espace René-Lévesque à Montréal.

« Son authenticité, sa vigueur et son amour des citoyens ont traversé le temps et inspiré des générations de Québécois et de Québécoises, a souligné Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et de la Langue française, on lui en doit beaucoup comme Québécois ».

Sans la loi 101, introduite en 1977 par Camille Laurin sous le pouvoir de René Lévesque, la langue française serait davantage en péril, probablement éteinte aujourd’hui, a affirmé Simon Jolin-Barrette.

L’exposition urbaine permet d’explorer une page importante de l’histoire et de l’âme du Québec, a souligné Hélène Leclère, de l’Espace René-Lévesque. L’exposition se tiendra du 24 août au 10 novembre dans le Quartier des spectacles.

L’Année Lévesque offre également différentes activités ailleurs au Québec jusqu’en juin 2023, à la mémoire de René Lévesque et pour mettre en valeur son héritage.