Des milliers de personnes se sont mises à marcher spontanément dans les rues du centre-ville à la suite de l’annulation du défilé de Fierté Montréal annoncé à la dernière minute dimanche matin. La mairesse Valérie Plante dit s’attendre à « des réponses » des organisateurs qui affirment qu’un manque de bénévoles est en cause.

Vincent Larin La Presse

Deux groupes au moins se sont formés dans les rues de Montréal en après-midi. L’un d’eux, mené par un camion orné de banderoles de l’« Afro Pride », est parti de la rue Metcalfe pour se diriger vers le Village en passant sur la rue Saint-Catherine.

« Tout, le monde, déteste la police » et « Pride is a riot, not a parade », scandaient les personnes situées à l’avant du deuxième groupe, plus important, qui a marché sur la rue Sherbrooke puis Saint-Laurent, entre autres, après s’être formé de façon spontanée depuis la place Émilie-Gamelin.

Là s’étaient rassemblées des centaines de personnes en début d’après-midi, déçus et fâchés de l’annulation annoncée à la dernière minute du défilé de la Fierté Montréal. Annoncé dimanche matin peu après 9 h, Fierté Montréal a plaidé qu’il lui manquait environ 80 bénévoles pour assurer la sécurité de la marche, la première à se tenir en trois ans en raison de la COVID-19.

« C’est inacceptable, il aurait suffi qu’ils lancent un appel aux bénévoles et il y aurait eu tellement de gens qui se seraient portés volontaires », a dénoncé William Beaudoin, un participant déçu venu manifester au centre-ville malgré tout.

« Ça ne se peut pas qu’à quelques heures on dise qu’il manque 80 personnes alors qu’il y a des agences de sécurité privée qui peuvent fournir le double de ça en une demi-heure », s’est plaint de son côté Luc-Alexandre Perron, un participant de longue date du défilé.

Valérie Plante souhaite un « post-mortem »

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a réagi dimanche faisant part de sa « surprise » et de son « mécontentement » face à l’annulation du défilé.

« Ce que je peux vous assurer, c’est que si nous, à la Ville de Montréal, on avait été mis au fait plus tôt qu’il manquait des effectifs ou quoi que ce soit, on aurait mis l’énergie nécessaire », a-t-elle indiqué en point de presse devant l’hôtel de ville.

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, LA PRESSE La mairesse de Montréal, Valérie Plante

C’est ça ma frustration ce matin, c’est de constater qu’il semble y avoir des décisions qui ont été prises, mais que de notre côté on n’a jamais été informés et ça me déçoit. Valérie Plante, mairesse de Montréal

« C’est très triste qu’on ne puisse pas célébrer aujourd’hui Montréal ville d’inclusion, Montréal ville de diversité, a-t-elle ajouté. Je suis sûr qu’il y a des milliers de Montréalais qui sont très déçus. »

Dans un tweet publié plus tard, elle a dit s’attendre à « des réponses et un post-mortem », alors que « des questions demeurent autour de son annulation à la dernière minute ». La Ville de Montréal a notamment déboursé 600 000 $ pour l’organisation du festival Fierté Montréal dont le défilé est l’évènement phare.

Un manque d’effectifs

« C’est vraiment un manque d’effectifs qui nous force à annuler », a indiqué une porte-parole de Fierté Montréal, Nathalie Roy. Quant aux activités qui devaient se tenir dans le cadre du festival Fierté Montréal sur l’esplanade du Stade olympique, elles sont maintenues, dont le spectacle de clôture avec Pabllo Vittar, a-t-elle ajouté.

Selon le directeur général de Fierté Montréal, Simon Gamache, quelque 80 bénévoles manquaient dimanche matin afin de pouvoir bloquer les rues le long du trajet. Jusqu’à tard samedi, l’organisation espérait toujours pouvoir mobiliser assez de ressources, dit-il, bien conscient que l’annulation à la dernière minute de cet important évènement envoyait une mauvaise image.

« Toute la semaine on a eu des enjeux pour nos évènements, tant au centre-ville qu’à l’Esplanade, mais on a réussi à livrer, donc on pensait qu’on serait capable, mais ce matin c’était très clair qu’on n’y arriverait pas », affirme Simon Gamache.

Il y a des cas de COVID, il y a plein de choses là-dedans, ce sont les vacances de la construction, il fait beau, il y a plein de facteurs Simon Gamache, directeur général de Fierté Montréal

Réactions politiques

Plusieurs politiciens et personnalités connues devaient prendre part au défilé qui devait se dérouler sur le boulevard René-Lévesque, depuis la rue Metcalfe jusqu’à la rue Alexandre-DeSève, à compter de 13 h.

Le premier ministre du Québec, François Legault, a réagi en affirmant qu’« il reste encore du travail à faire pour lutter contre la discrimination ». « Continuons d’y travailler », a-t-il conclu, sur Twitter.

« Nous ne pouvons imaginer la déception de l’organisation. Le Défilé de la Fierté est un moment précieux afin de poursuivre la sensibilisation pour une société plus rassembleuse et inclusive », a écrit de son côté la cheffe de l’opposition officielle, Dominique Anglade, qui s’est rendue malgré tout sur place, à

« Je ne peux imaginer avec quelle tristesse l’organisation a dû prendre cette décision. C’est une grande déception de ne pouvoir se réunir pour célébrer la fierté et les luttes des communautés 2SLGBTQIA+, surtout après 2 ans d’absence », a déclaré dimanche la co-porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé.

« Nous ne pourrons malheureusement pas marcher cet après-midi, mais je tiens à réitérer le message que le Parti québécois demeure aux côtés de la communauté LGBTQ. L’actualité continue de nous démontrer qu’il est encore très important de rester vigilants quant aux avancées qui ont été réalisées dans le passé, et nous continuerons d’être une voix afin de garantir la sécurité et le bien-être de la communauté », a commenté pour sa part le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon.