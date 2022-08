La structure du tunnel s’est révélée beaucoup plus détériorée que prévu, a expliqué le ministère.

900 millions de plus et fermé plus longtemps

La réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine sera beaucoup plus dérangeante et coûteuse que prévu, a annoncé le ministère des Transports du Québec (MTQ) jeudi.

Ariane Krol La Presse

« C’est pas de gaieté de cœur qu’on fait cette annonce aujourd’hui, on voulait être le plus transparent possible », a déclaré le ministre des Transports, François Bonnardel, en conférence de presse jeudi, en précisant que le conseil des ministres avait été avisé mercredi « au retour des vacances ».

« Nous allons offrir les meilleures mesures d’atténuation possibles », a promis la ministre déléguée aux Transports, Chantal Rouleau.

Les sociétés de transport en commun de la région « vont nous arriver rapidement avec un plan costaud » pour bonifier leur offre, a mentionné la ministre Rouleau en évoquant notamment une prolongation du service de navette fluviale, et la gratuité de quatre lignes d’autobus à partir de la période d’entrave majeure.

Un « tunnel neuf »

« Pour faire simple, on construit un tunnel neuf dans le tunnel existant », a résumé un fonctionnaire du MTQ dans une présentation technique avant la conférence de presse.

Au lieu des réparations qui étaient d’abord prévues aux murs et à la voûte dans le cadre de la réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine commencée en 2020, murs et voûte devront être recouverts de surépaisseurs de béton. Comme ces travaux doivent se faire en « tube fermé », les deux tubes, comportant chacun trois voies dans une direction, seront fermés tour à tour. La circulation dans les deux sens sera alors répartie dans les trois voies restantes, à raison de deux voies en direction de Montréal et d’une vers la Rive-Sud.

Les trois voies en direction Rive-Sud (tube sud) seront fermées de novembre 2022 durant 18 mois, jusqu’en 2024, et puis celles en direction de Montréal (tube nord) pour les 18 mois suivants, jusqu’en 2025.

La date de début de fermeture en novembre prochain reste à confirmer.

La structure s’est révélée beaucoup plus détériorée que prévu, a expliqué le ministère. La voûte, par exemple, aurait 60 % plus de dommages qu’anticipé.

Ce scénario fera augmenter la facture de 900 millions de dollars.

Malgré les mesures d’atténuation prévues, des impacts « très grands », autant pour atteindre le tunnel que pour en sortir, sont à prévoir, a reconnu le MTQ.

Quelque 120 000 véhicules empruntent le tunnel chaque jour, dont 13 % de camions.

M. Bonnardel est également ministre responsable de la région de l’Estrie, alors que Mme Rouleau est la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.