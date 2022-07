Ce week-end, planifiez vos déplacements à Montréal : plusieurs entraves routières sont à prévoir, notamment sur les ponts Honoré-Mercier et Pie-IX.

Léa Carrier La Presse

Ainsi, le pont Honoré-Mercier sera fermé à la circulation en direction de la Rive-Sud, et ce jusqu’à lundi 5 h. Une voie restera toutefois ouverte en direction de Montréal.

Par défaut, la circulation à l’entrée de la rue Airlie pour rejoindre la R-138 Ouest est détournée via l’avenue Lafleur et la rue Clément. Le boulevard Lasalle sera lui aussi fermé entre les avenues Lafleur et Trésor-Caché.

Également, les automobilistes devront prévoir la fermeture complète du pont Pie-IX dans les deux directions entre Montréal et Laval tout le week-end. C’est donc dire que l’entrée du boulevard de la Concorde Est pour rejoindre la R‑125 Sud et les entrées Est et Ouest du boulevard Henri-Bourassa pour la R‑125 Nord seront inaccessibles.

Ceux qui empruntent la rue Hickmore au-dessus de l’A-13, entre la 23e Avenue et la rue Fisher, devront aussi prévoir un autre itinéraire : la rue sera fermée dans les deux sens jusqu’à lundi matin.

Du côté de Laval, la voie de desserte de l’A-440 Ouest sera inaccessible à la circulation entre le boulevard Industriel et l’A-15 pendant tout le week-end.

Finalement, sur la Rive-Sud, la voie de desserte de l’A-20 Ouest sera fermée à la hauteur de la sortie pour l’A-30 Est, à Boucherville.

Ces secteurs sont à éviter dans la mesure du possible, prévient Mobilité Montréal.