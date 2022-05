Les deux petits rorquals aperçus cette semaine à Montréal nagent toujours dans les eaux de la métropole, selon le Groupe de recherche et d’éducation sur les mammifères marins (GREMM).

Frédérik-Xavier Duhamel La Presse

Le GREMM a rapporté vendredi sur le site web de Baleines en direct qu’un des animaux « se situe toujours entre le vieux port de Montréal et l’île Sainte-Hélène », alors que l’autre « s’est stabilisé dans sa position et demeure dans le canal Le Moyne, entre la passerelle du Cosmos et le pont Jacques-Cartier ».

Ils ont été aperçus dans les eaux de Montréal dès dimanche et mercredi, respectivement.

Selon le GREMM, un « plan de surveillance et de sensibilisation sur l’eau » a été mis sur pied en collaboration avec Pêches et Océans Canada, le SPVM et Environnement et Changement climatique Canada.

Ces organisations n’avaient pas encore répondu aux questions de La Presse au moment de publier ce texte.

« Nous incitons les curieux à privilégier l’observation depuis la rive et d’éviter de se déplacer sur l’eau dans les secteurs où se trouvent les baleines », demande le GREMM, après que Le Devoir ait rapporté que des plaisanciers se sont approchés des cétacés jeudi. « Rappelons qu’il est impératif de garder une distance minimale de 100 mètres, comme le prévoit le Règlement sur les mammifères marins de la Loi sur les pêches du Canada. »

La présence de deux petits rorquals en même temps à cet endroit est une situation complètement inédite dans l’histoire récente.

En 2020, un rorqual à bosse avait aussi ébloui les Montréalais par ses sauts dans le fleuve Saint-Laurent, égayant la population confinée, en plein début de pandémie. La baleine avait cependant été retrouvée échouée à la hauteur de Varennes deux semaines plus tard.

En 2012, un béluga avait aussi remonté jusqu’à Montréal, causant la surprise. Avant cela, il faut remonter à 1901 pour la dernière baleine observée dans la métropole.