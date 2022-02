Les parcomètres coûteront plus cher à Montréal

Les parcomètres coûteront un peu plus cher aux Montréalais à partir du 21 février.

Philippe Teisceira-Lessard La Presse

L’agence en charge du stationnement a annoncé jeudi que leur taux horaire augmenterait de 0,25 $ partout dans la ville.

Le prix des parcomètres varie selon l’arrondissement et le quartier. Au centre-ville, dans Griffintown et sur le Plateau-Mont-Royal, le stationnement coûtera dorénavant 4 $ l'heure, contre 3,75 $ actuellement. À Verdun et Lachine, le prix des parcomètres passera à 2,50 $ l’heure, contre 2,25 $ actuellement.

Il s’agit d’« une augmentation qui se veut en deçà du taux d’inflation », indique l’Agence de la mobilité durable (l’ancien Stationnement de Montréal) dans un communiqué.

« Par ailleurs, le règlement sur les tarifs prévoit également une hausse tarifaire pour les terrains de stationnement gérés par l’Agence. Cette hausse sera effective, cette fois-ci, à compter du 1er avril 2022 », continue le communiqué.

Ces augmentations ont été votées par les élus municipaux à la fin du mois de janvier.