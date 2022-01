Les Montréalais sont attachés à leur poste de police local, a affirmé jeudi la mairesse de Montréal Valérie Plante, deux semaines après que le chef du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ait remis en question le modèle de police de quartier en vigueur dans la métropole.

Philippe Teisceira-Lessard La Presse

Valérie Plante a affirmé qu’elle attendait une proposition en bonne et due forme du chef Sylvain Caron avant de prendre position sur une éventuelle vague de fermetures de postes locaux.

« Le modèle des postes de quartier en est un qui est important pour les Montréalais et les Montréalaises », a dit la mairesse jeudi, au conseil municipal. Elle répondait à une question du chef de l’opposition, Aref Salem. Elle a continué : « Est-ce qu’il y a des ajustements à faire ou des réflexions [à avoir] ? J’ai toujours dit que j’étais en faveur des réflexions sur la culture organisationnelle et les différents modèles. »

M. Salem a demandé à la mairesse un moratoire au moins temporaire sur la fermeture de postes de quartier. Mme Plante n’a pas voulu prendre d’engagement en ce sens.

« Le chef de police a le droit de poser des questions et de soumettre des hypothèses et de déposer différents éléments, a dit Valérie Plante. En date d’aujourd’hui, il n’y a toujours pas de plan qui a été présenté à notre équipe. […] On aimerait avoir beaucoup plus d’information pour pouvoir se positionner là-dessus. »

Au début du mois de janvier, le chef de police Sylvain Caron a pris tout le monde par surprise en affirmant publiquement que le modèle de police de quartier, qui organise le SPVM depuis 25 ans, avait fait son temps.

M. Caron a fait valoir que le maintien de 30 antennes éparpillées sur l’île était trop coûteux en argent et en personnel.

« Je ne crois plus à la structure actuelle », a-t-il dit devant les élus municipaux chargés de passer en revue les services municipaux. « Il faut sortir de la structure dans laquelle on est actuellement si on veut survivre. »

« Si on maintient la situation actuelle de 30 postes de quartier sur l’île de Montréal, il va manquer 250 policiers, a-t-il continué en audience virtuelle. Actuellement, je maintiens des bâtiments et je mets des policiers dans des bâtiments […], alors que mes policiers devraient être sur la route. »