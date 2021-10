Si elle est réélue, la mairesse sortante Valérie Plante promet d’allonger 2 millions pour distribuer des « boîtes bienvenue bébé » aux nouveaux parents montréalais. D’une valeur de 100 $ chacune, lesdites boîtes contiendraient des pyjamas, couvertures, cache-couches, livres et billets de métro, notamment.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« Le but est de permettre à tous les parents, peu importe les moyens dont disposent leur famille, d’entamer leur vie sur un certain pied d’égalité », a expliqué Mme Plante lors d’un point de presse tenu dans les locaux de Projet Montréal, jeudi matin.

Elle entend aussi offrir différents « bons d’achats » aux nouveaux parents, comme des billets de métro ou encore des entrées dans des musées. Un guide de services offerts et des organismes de soutien aux parents serait également inclus. Pour chaque parent qui ne souhaite pas recevoir la boîte, la Ville fera un don à un organisme venant en aide aux nouveaux parents, assure-t-on.

À l’heure actuelle, environ 20 000 bébés naissent chaque année sur le territoire de Montréal ; à 100 $ le panier, la mesure est donc évaluée à environ 2 millions de dollars. « Je pense que ce sont 2 millions très bien investis. J’ai envie qu’on encourage et envoie un beau message aux familles », a soutenu la mairesse, en disant vouloir donner envie aux familles de « rester ici ».

Son parti s’inspire ainsi de la tendance des « Baby Box », qui est déjà assez répandue en France. En rappelant que cette mesure « ne va évidemment pas régler l’ensemble des inégalités », le candidat à la mairie de Montréal-Nord, Will Prosper, a souligné « qu’on se donne au moins un coup de pouce pour atteindre une certaine égalité des chances au jour 1 de nos vies », surtout pour les familles monoparentales. « On veut que les familles se sentent bien. Et on va continuer de travailler en ce sens, avec nos investissements dans les parcs notamment », a aussi rappelé la candidate à la mairie de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, Laurence Lavigne-Lalonde.

Un manque d’intérêt ?

Plus tôt, jeudi, un sondage CROP commandé par Radio-Canada révélait que Denis Coderre et Valérie Plante sont toujours au coude-à-coude, le premier récoltant 26 % des intentions de votes, contre 25 % pour la seconde. Le chef du Mouvement Montréal, Balarama Holness, n’obtient quant à lui que 5 % d’appuis.

Au dernier coup de sonde, celui de Léger et de TVA Nouvelles, Valérie Plante recueillait 36 %, contre 35 % pour Denis Coderre. « Je suis extrêmement fière de la campagne qu’on mène. La tendance montre qu’on monte tout le temps », a néanmoins maintenu Mme Plante jeudi, en soutenant travailler fort « pour aller les chercher, ces points-là ». « Mon opposant a commencé avec une avance qui s’effrite de jour en jour », a-t-elle aussi réitéré au passage.

En fait, c’est surtout le nombre d’électeurs encore indécis qui est marquant dans ce nouveau sondage, alors que 27 % des répondants ignorent toujours pour qui ils voteront. « On sort d’une pandémie et c’est un peu comme l’élection fédérale, aussi. Je ne veux pas dire qu’il n’y a pas d’intérêt, mais nécessairement, les gens ont des préoccupations qui sont très axées autour de la job, les enfants. C’est ça, la réalité », a reconnu Mme Plante à ce sujet.

Pour le reste, la mairesse sortante dit avoir beaucoup apprécié le taux d’appréciation de son équipe ; ce sont 48 % des personnes sondées se disent « plutôt satisfaites » ou « très satisfaites » de son administration. « C’est un chiffre qui parle beaucoup. Les gens sont réceptifs. Ils ont envie de nous entendre, c’est à nous de les convaincre, d’aller leur parler », a conclu Mme Plante.