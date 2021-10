Les personnes âgées montréalaises peuvent s’attendre à des allégements financiers de la part de la prochaine administration municipale : les deux principaux candidats à la mairie, Valérie Plante et Denis Coderre, ont tous les deux promis le transport en commun gratuit ainsi qu’un report des augmentations de taxes municipales pour les aînés.

Isabelle Ducas La Presse

Philippe Teisceira-Lessard La Presse

Les deux candidats ont fait des promesses similaires à une heure d’intervalle, vendredi matin. La mairesse Valérie Plante, cheffe de Projet Montréal, se trouvait dans la cour d’une résidence pour personnes âgées du quartier Ahuntsic-Cartierville, tandis que Denis Coderre, qui dirige Ensemble Montréal, a fait une conférence de presse devant l’hôtel de ville.

Les deux partis prennent aussi l’engagement d’ajouter des bancs dans les parcs, ainsi que d’autres aménagements qui facilitent la vie des personnes âgées, et de créer un organisme où les aînés pourront se faire entendre des autorités municipales - appelé « Conseil des doyennes et doyens de Montréal » du côté de Valérie Plante et « Conseil des aînés » chez Denis Coderre.

Le chef d’Ensemble Montréal affirme également qu’il accélérera la construction d’ascenseurs dans les stations de métro et qu’il fournirait 10 000 climatiseurs aux aînés qui vivent dans des habitations à loyer modique (HLM).

Ces appareils deviendront de plus en plus essentiels avec les changements climatiques, selon M. Coderre. « On veut leur donner un milieu de vie », a dit le candidat à la mairie. « Ça va coûter 37,5 millions. »

Le 1er juillet dernier, le tarif du transport en commun pour les personnes âgées de 65 ans a été réduit de 50 % : la carte mensuelle leur coûte maintenant 27 $ par mois.

Valérie Plante a indiqué que les aînés bénéficieraient de la gratuité à partir de 2023 - une mesure qui coûtera 17 millions. Quant à Denis Coderre, il entend implanter cette mesure plus rapidement.

Ensemble Montréal réactiverait aussi les « Navettes Or » de la Société de transport de Montréal (STM), qui relient les principales résidences pour aînés de certains quartiers montréalais avec des pôles commerciaux à proximité.

« C’est essentiel. C’est un dossier qui est très facile », a-t-il dit, affirmant ne pas accepter l’argument des compressions budgétaires liées à la COVID-19. « Ceux qui en ont le plus besoin, ce sont nos aînés. »

Quant au report des augmentations de taxes municipales, il permettra aux personnes de 65 ans et plus de payer la même facture de taxes foncières tant qu’elles habitent leur maison. Les hausses seront payables à la Ville seulement au moment de la vente de la maison.

« L’idée, c’est de minimiser l’impact de la hausse des taxes due à la pression immobilière et à la gentrification de certains quartiers, a expliqué Mme Plante. On ne veut pas que des personnes aînées doivent quitter la maison qu’ils habitent depuis des années, dans un quartier qu’ils aiment, qu’ils doivent partir parce qu’ils ne sont plus capables de payer [leur compte de taxes]. »