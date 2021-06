L’évènement était organisé par l’Association des locataires de Villeray (ALV) et le Comité d’action de Parc-Extension (CAPE).

Une cinquantaine de personnes marchent samedi après-midi dans les rues des secteurs de Villeray et de Parc-Extension, à Montréal, pour dénoncer les « rénovictions ». Les organisateurs appellent les instances politiques à reconnaître la crise du logement, dans un contexte de surchauffe du marché locatif de la métropole.

Coralie Laplante La Presse

Les manifestants se sont réunis sous le soleil au parc Jarry, avant de déambuler dans les rues de Montréal. Munis de pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Parc-Ex dans la rue », « À Villeray, résister pour y rester », plusieurs locataires ont voulu lancer un cri du cœur.

« Depuis août 2020, on a plus de 60 dossiers de rénovictions ou d’évictions. En ce moment, on est en train de suivre 45 locataires pour des dossiers de rénoviction ou d’éviction », a déclaré Celia Dehouche, organisatrice communautaire pour le CAPE.

Le terme « rénoviction » est utilisé lorsque des propriétaires effectuent des travaux majeurs dans un immeuble et demandent aux locataires de quitter leur logement, pour ensuite augmenter le prix de leur loyer. Parfois, les anciens occupants de l’appartement ne peuvent se permettre l’augmentation de prix. Et se retrouvent sans toit.

« La réponse, elle est politique. Au rythme où va le marché actuellement, on ne peut pas s’y fier pour prendre soin des locataires à faible revenu, surtout à l’approche du 1er juillet », a affirmé Charles Castonguay, organisateur communautaire pour l’ALV. Il appelle à une plus grande protection du marché locatif, mais aussi à un contrôle des loyers.

« On veut maintenir la pression sur un gouvernement qui ne reconnaît toujours pas qu’il y a une crise du logement », a plaidé Charles Castonguay. « Dans les quartiers centraux de Montréal, ça fait très longtemps qu’on est en crise du logement », a-t-il ajouté.

Selon le rapport de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) paru en janvier 2021, le taux d’inoccupation des logements sur l’île de Montréal est de 3,2 %.