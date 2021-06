Quelques centaines de syndiqués du milieu de la santé affiliés à la CSN - quelques regroupements d’infirmières, des employés d’entretien, des préposés aux bénéficiaires - ont bloqué le Port de Montréal mardi matin et ont manifesté, rue Viau, en début d’après-midi.

Louise Leduc La Presse

L’agent Manuel Couture, responsable des relations avec les médias au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), indique qu’au-delà de la perturbation occasionnée au Port et des débordements sur Notre-Dame et sur les rails, il n’y a pas eu de gestes de violence.

Le SPVM n’avait pas été prévenu de la manifestation, dont l’objectif a été gardé secret jusqu’à la dernière minute, même pour les syndiqués.

« On nous a dit de nous présenter [au Port] ce matin, mais on ne savait pas que le Port était visé, explique Marjolaine Aubé, présidente du syndicat du CISSS de Laval.

« Ça fait 34 ans que je travaille et je n’ai pas eu plus de 15 $ d’augmentation au fil de toutes ces années », dénonce-t-elle.

« Chaque fois qu’il s’agit de subventionner des multinationales ou de construire de nouveaux ponts ou tunnel, [le gouvernement] trouve des milliards de dollars, a dit le président de la FSSS – CSN, Jeff Begley. Mais quand on demande d’améliorer l’accès au réseau de la santé et des services sociaux, en donnant un coup de barre dans les conditions de travail des personnes qui se dévouent au quotidien à offrir des services à la population, d’agir sur la santé et la sécurité du travail, d’éliminer les surcharges de travail ou de favoriser la conciliation famille-travail-études, il ferme la porte. Ce n’est pas comme ça qu’on en arrivera à une entente. »

Par cette mobilisation de grande ampleur, la FSSS – CSN souhaite susciter « une prise de conscience quant à l’importance économique des services publics. Si bloquer temporairement les opérations du Port de Montréal peut sembler nuisible à l’économie québécoise, ce n’est rien à côté des conséquences de l’affaiblissement des services publics », est-il écrit dans le communiqué.

Gilles Tremblay, conseiller syndical, estime que le choix de perturbations au Port est préférable « à des actions comme de ralentir le trafic ou de perturber un hôpital. Là, on espère que ça se règle d’ici deux semaines ».

Mais si ce n’est pas le cas, les syndicats FSSS – CSN tiendront deux journées de grève les 21 et 22 juin 2021, qui, elles, pourraient occasionner des difficultés dans le réseau de la santé.

Les syndiqués en cause sont sans convention collective depuis mars 2020.