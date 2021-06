La mairesse de Montréal s’est dite « préoccupée » par la situation sécuritaire dans le Vieux-Montréal.

Philippe Teisceira-Lessard

La Presse

Depuis le début de la pandémie, les policiers sont intervenus à de nombreuses reprises dans ce quartier habituellement tranquille. Seulement la fin de semaine dernière, deux évènements impliquant des armes à feu ont sollicité l’attention du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

« Je sais à quel point les résidant(e)s et les commerçant(e)s du Vieux-Montréal sont préoccupés. Sachez que nous partageons ces préoccupations », a-t-elle dit mercredi au comité exécutif. « Cette situation-là, on la regarde de très près. »

« On travaille vraiment de concert avec le SPVM et l’ensemble des partenaires du Vieux-Montréal pour trouver des solutions et maintenir le sentiment de sécurité », a continué la mairesse. L’élue a souligné le travail de la nouvelle escouade policière chargée de s’attaquer aux chaînes d’approvisionnement en armes à feu.