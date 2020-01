Profiter de l’hiver doux pour marcher ou faire du vélo sur la piste multifonctionnelle du pont Jacques-Cartier peut vous coûter cher : 128 $, pour être précis.

Nicolas Bérubé

La Presse

C’est le montant des contraventions distribuées par les policiers de la Sûreté du Québec aux piétons et aux cyclistes qui empruntent la populaire piste de 2,7 kilomètres, l’un des seuls liens de transport actif entre Montréal et la Rive-Sud.

Éric Thibodeau a reçu sa contravention le 22 janvier, à 7 h 28 du matin, alors qu’il se rendait au travail au centre-ville à partir de chez lui, à Boucherville. C’est que depuis le début de l’hiver, la piste multifonctionnelle est officiellement fermée : seuls 25 cyclistes faisant partie d’un projet pilote peuvent l’emprunter, alors que des centaines s’en voient refuser l’accès.

M. Thibodeau n’en revient pas de la façon dont la société Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée gère la piste multifonctionnelle.

« Ils traitent ça comme si c’était une piste d’atterrissage d’un aéroport… C’est ridicule. À Boucherville, des trottoirs ne sont pas déneigés et ils sont dangereux. La piste multifonctionnelle, elle, est très praticable. Cette année, avec l’entretien qu’ils font, elle est superbe. Pourquoi ne pas l’ouvrir ? Ça me dépasse. »

Quatre barrières sont installées au long de la piste entre Longueuil et Montréal, avec des cadenas dont seuls les participants au projet pilote ont la clé. M. Thibodeau doit enjamber les barrières, comme les cyclistes et piétons le font depuis des années, pour emprunter la piste.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Quatre barrières sont installées au long de la piste entre Longueuil et Montréal, avec des cadenas dont seuls les participants au projet pilote ont la clé.

Michael Muchnik, porte-parole de l’Association des piétons et cyclistes du pont Jacques-Cartier, estime avoir fait entre 400 et 500 passages hivernaux sur la piste multifonctionnelle depuis 2013. Il a reçu deux contraventions durant cette période, d’un montant de 25 $ chacune.

« Ils disent que la piste est fermée pour la sécurité, mais je l’ai parcourue des centaines de fois dans toutes les conditions : pluie, neige, vent, neige compactée, et je n’ai jamais eu peur ma sécurité. Je ne sais pas pourquoi ils utilisent cet argument. Ça ne tient pas la route. »

Fermée pour la saison

Nathalie Lessard, directrice des communications de Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée (PJCCI), note que les cyclistes et les piétons se voient remettre une contravention, car la piste multifonctionnelle est officiellement fermée pour la saison hivernale.

« On a un groupe de 25 cyclistes sélectionnés en fonction du premier arrivé, premier servi. Donc ces gens-là participent quotidiennement à notre projet. »

Mme Lessard note que les cyclistes autorisés à emprunter la piste multifonctionnelle font l’objet d’un suivi. « On les a rencontrés avant de commercer le projet, on les a informés des conditions, de ce qu’on souhaitait d’eux. »

Elle note qu’il n’est « pas impossible » que des barrières aient été laissées ouvertes, ce qui peut donner l’impression aux autres cyclistes ou piétons que la piste est accessible à tous. D’autant plus qu’avec les conditions clémentes des derniers jours, la piste est largement exempte de neige.

Michael Muchnik ne comprend pas en quoi le passage des cyclistes nuirait au projet pilote. « Et puis, choisir un échantillon de 25 personnes pour un tel projet, c’est tellement petit, tu ne peux pas en tirer des conclusions qui se tiennent. »

Vélobus vide

L’hiver, les piétons et les cyclistes peuvent emprunter le « vélobus », un autobus qui permet de franchir le pont avec son vélo lorsque la piste multifonctionnelle est officiellement fermée.

Une solution de rechange inutilement coûteuse et complexe, estime Madeleine Prévost-Lemire, qui étudie au doctorat au campus de Longueuil de l’Université de Sherbrooke, et qui aimerait utiliser la piste multifonctionnelle toute l’année.

« Il faut payer 7 $ au Réseau de transport de Longueuil (RTL) pour l’aller-retour. Et souvent, je suis la seule personne dans l’autobus. Le chauffeur m’a dit qu’il fait régulièrement l’aller-retour en étant complètement vide. »

L’aspect écologique de prendre mon vélo est perdu, car je suis dans un autobus qui roule rien que pour moi. Madeleine Prévost-Lemire

Mme Prévost-Lemire ne comprend pas non plus l’argument de la sécurité utilisé pour fermer la piste durant l’hiver. « On roule à vélo en ville, on doit composer avec des bancs de neige et des automobilistes qui ne sont pas toujours contents de nous voir. La piste sur le pont, elle est séparée du trafic. C’est le meilleur endroit, mais ils la ferment. »

Pour Éric Thibodeau, la gestion du pont est effectuée d’une façon « deux poids, deux mesures. »

« Tout le monde parle de l’importance des transports actifs, mais si tu veux vraiment le faire, tu as des bâtons dans les roues à chaque détour, dit-il. Mais si tu veux traverser le pont avec ton gros VUS, alors là tout est beau, personne ne t’achale, personne ne te demande un sou. »

Aurait-il été possible de simplement ouvrir la piste multifonctionnelle au public, quitte à interviewer un certain nombre d’utilisateurs pour avoir leurs commentaires ? Nathalie Lessard affirme que cela aurait été infaisable.

« C’est une piste très étroite, qui fait 2,5 m de largeur en été et 1,8 m en hiver. Ce n’est pas une piste facile, alors le projet pilote nous permet de raffiner nos protocoles d’entretien. Pour nous, la piste n’a pas été encore jugée sécuritaire pour être ouverte au public. »