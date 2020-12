La mairesse de Montréal a affirmé qu’il lui revenait d’établir les priorités de son administration, lundi, en réaction à la frustration qui gronde au sein de son comité exécutif.

Philippe Teisceira-Lessard

La Presse

Isabelle Ducas

La Presse

La Presse a révélé lundi matin que certains lieutenants de Valérie Plante étaient mécontents de voir leurs projets devoir constamment céder le pas aux priorités décidées par le cabinet de la mairesse. Rosannie Filato, qui a démissionné comme responsable de la sécurité publique la semaine dernière, faisait partie de ces élus désenchantés.

Lundi avant-midi, en conférence de presse, la mairesse a souligné qu’elle était sensible au mécontentement des élus, mais que son rôle consistait à avoir une vue d’ensemble de la situation.

« Je peux comprendre que pour certains élus, des fois, qui ont plus leur carré de sable », la situation soit frustrante, a-t-elle dit. « C’est normal, c’est leur dossier, c’est leur bébé. »

« Je considère que c’est mon rôle comme leader, comme mairesse, de dire qu’il faut prendre le contexte actuel d’une pandémie et trouver une solution aux urgences », a ajouté Mme Plante. « Ma plus grande préoccupation, c’est de m’adapter au contexte des Montréalais(e)s qui vivent une pandémie. »

Mme Filato, une avocate de 33 ans, a annoncé son départ la semaine dernière après un an et demi comme responsable de la police et du service incendie. Elle retourne dans son arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension jusqu’à son retrait prévu de la politique municipale, en novembre 2021.