Malgré des revenus en baisse et des dépenses en hausse, à cause de l’impact de la COVID-19, la Ville de Longueuil n’augmentera pas les taxes de ses contribuables en 2021, grâce à l’aide de 26,9 millions qui lui a été accordée par Québec et Ottawa.

Isabelle Ducas

La Presse

La pandémie a coûté plus de 30 millions à Longueuil, a révélé la mairesse Sylvie Parent, qui a reconnu qu’il aurait été impossible d’équilibrer le budget municipal et d’accorder un gel de taxes sans aide gouvernementale.

« Avec la pandémie, et en lien avec l’aide qui nous a été consentie, avec la demande qui avait été faite par le gouvernement […] on devait accorder un peu de répit aux citoyens », a souligné Mme Parent.

La Ville de Longueuil a déposé un budget qui totalise 461,1 millions pour ses compétences locales, soit 13,7 millions de plus qu’en 2020.

La municipalité de la Rive-Sud a reçu 26,9 millions en aide gouvernementale, pour faire face aux baisses de revenus et aux nouvelles dépenses engendrées par la pandémie de COVID-19. De cette somme, 19,3 millions seront utilisés pour équilibrer le budget 2021, tandis que 7,6 millions ont servi à absorber les dépenses imprévues en 2020.