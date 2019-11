STM: des investissements de 18 milliards d’ici 2030

La Société de transport de Montréal (STM) prévoit investir près de 18 milliards dans ses réseaux de métro et d’autobus au cours des 10 prochaines années, pour améliorer son offre de service et terminer la modernisation des stations, de ses infrastructures et de ses ateliers d’entretien.