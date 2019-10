De la congestion et des détours sont à prévoir dans certains secteurs de Montréal durant cette longue fin de semaine de l’Action de grâce. L’impact se fera particulièrement sentir du côté de l’échangeur Turcot et de l’autoroute 15.

Janie Gosselin

La Presse

PHOTO HAND-OUT, MINISTÈRE DES TRANSPORTS Fermeture R136-A20 OUEST et échangeur Angrignon, fin de semaine du 11 octobre

Route 136 et autoroute 20 Ouest

De vendredi, 23 h 59, à lundi, 5 h, la route 136 (autoroute 720) et l’autoroute 20 Ouest seront complètement fermées entre la sortie 5 dans le tunnel Ville-Marie et l’entrée du boulevard Sainte-Anne-de-Bellevue. Mobilité Montréal propose un détour par l’embranchement pour l’autoroute 10 est et la sortie 4 pour l’autoroute 15 Nord. Les usagers de la route en direction de l’autoroute 20 Ouest sont invités à continuer jusqu’à l’échangeur Décarie, à prendre la bretelle pour l’autoroute 40 Ouest, avant de prendre la sortie 65 pour l’autoroute 520 Ouest, l’autoroute 13 Sud et l’autoroute 20 est ou l’autoroute 20 Ouest.

Par défaut, l’entrée de la rue Saint-Antoine Est et de l’avenue de l’Hôtel-de-Ville sera fermée, durant cette période. Un détour est possible par l’avenue Viger et le boulevard Robert-Bourassa. L’entrée temporaire de la rue Sant-Antoine Ouest, à la hauteur de la rue Rose-de-Lima, sera quant à elle définitivement fermée.

Les bretelles menant de la route 136 ouest à l’autoroute 15 Nord, de l’autoroute 15 sud à l’autoroute 20 Ouest et de l’autoroute 15 Nord à l’autoroute 20 Ouest seront inaccessibles durant la même période.

À partir de lundi, 5 h , et jusqu’au début du mois de novembre, il y aura une fermeture majeure dans l’échangeur Turcot pour finaliser la construction de la chaussée de béton et de sa fondation. L’autoroute 20 sera limitée à une voie sur deux en direction ouest et la largeur sera réduite à 4,2 m.

Des impacts sont à prévoir au cours de la fin de semaine aussi, puisque des mesures pour la fermeture partielle seront mises en place.

PHOTO HAND-OUT, MINISTÈRE DES TRANSPORTS Fermetures échangeur Turcot

PHOTO HAND-OUT, MINISTÈRE DES TRANSPORTS Les entraves dans le secteur Turcot

Route 136 et autoroute 20 est

À compter de lundi, 5 h, la nouvelle route 136 (autoroute 720) sera ouverte à la circulation en direction est, avec trois voies accessibles sur quatre. Pour la fin de semaine, il y a cependant des fermetures à prévoir. De vendredi, 23 h 59, à lundi, 5 h, l’autoroute 20 est et la route 136 est seront fermées entre l’échangeur Turcot et l’entrée des rues Notre-Dame et de la Cathédrale, dans le tunnel Ville-Marie. Mobilité Montréal suggère un détour par la bretelle de l’autoroute 15 Sud, en prenant la sortie 61. Les camionneurs doivent quant à eux continuer sur l’autoroute 15 Sud et le pont Samuel-De Champlain, avant de faire demi-tour à la sortie 6 à Brossard.

Par défaut, la bretelle menant de l’autoroute 15 Sud à la route 136 est vers le centre-ville sera fermée.

PHOTO HAND-OUT, MINISTÈRE DES TRANSPORTS Entraves dans le secteur de l'A25 nord et du tunnel La Fontaine

Pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine

L’autoroute 25 sera fermée entre la sortie 4 et la route 132 sur la Rive-Sud, de 22 h 30 vendredi soir à 7 h samedi matin, et de 21 h samedi soir à 10 h dimanche matin. Des travaux d’asphaltage et de réparation de la chaussée entraînent des fermetures nocturnes depuis quelques semaines.

Mobilité Montréal propose un détour par l’avenue Souligny, la rue Dickson Nord, la rue Notre-Dame, le boulevard René-Lévesque, l’avenue Papineau, le pont Jacques-Cartier et la route 132.

Par défaut, l’entrée de l’avenue Souligny sera fermée. Les automobilistes sont invités à passer par l’autoroute 25 Nord et à faire demi-tour à la sortie 7. L’entrée des rues Tellier et des Futailles est aussi fermée. Les usagers peuvent passer par la rue Curatteau/rue De Boucherville et faire demi-tour à la rue Sherbrooke.

PHOTO HAND-OUT, MINISTÈRE DES TRANSPORTS Fermetures dans le secteur Île des Sœurs

Autoroute 15

De la congestion est à prévoir sur l’autoroute 15 du côté de Montréal et de L’Île-des-Sœurs. À partir de 22 h samedi et jusqu’à 5 h lundi, une voie sur deux sera fermée sur l’autoroute 15 Nord à la hauteur de l’avenue Atwater.

L’autoroute 15 Nord sera fermée entre la sortie 58 et l’entrée du boulevard De La Vérendrye, de lundi 5 h à mardi 5 h. Un détour est proposé par Mobilité Montréal via l’autoroute 10 ouest, le boulevard Robert-Bourassa, la rue Saint-Antoine Est et l’entrée pour l’autoroute 720/la route 136 Ouest jusqu’à l’échangeur Turcot. Une voie restera ouverte sur l’autoroute 15 nord entre L’Île-des-Sœurs et la sortie 60.

La sortie du boulevard de L’Île-des-Sœurs (57 sud) de l’autoroute 15 Sud sera fermée de vendredi, 22 h, à dimanche, 5 h. Un détour est proposé par la sortie 57 nord.

Autoroute Bonaventure

À partie de vendredi, 22 h , jusqu’à dimanche, 5 h , le boulevard Gaétan-Laberge sera fermé en direction du centre-ville, entre la rue Gilberte-Dubé et l’autoroute Bonaventure. Mobilité Montréal propose un détour par la rue Wellington pour le centre-ville et par la rue Wellington et l’autoroute Bonaventure Est pour l’autoroute 15 Sud.

Le boulevard Gaétan-Laberge sera également fermé en direction du centre-ville entre l’entrée de l’autoroute 15 Sud et l’autoroute Bonaventure de dimanche 5 h à mardi matin, 5 h.

Une voie sur trois sera fermée sur l’autoroute 10 Ouest (Bonaventure) entre les ponts Clément et Victoria, de samedi, 23 h, à mardi, 5 h. Durant cette même période, deux voies sur trois seront fermées du côté est, à la hauteur du pont Victoria.