REM sur le nouveau pont: gare aux courants électriques «vagabonds»

En Suisse, un institut spécialisé dans la protection des infrastructures contre les courants vagabonds - la Société suisse de protection contre la corrosion, fondée en 1923 - a élaboré différentes normes qui sont aujourd'hui en vigueur partout dans le monde pour prévenir les dégâts. « J'ose dire que si on respecte ces normes à la lettre, notre institut n'aura plus de travail », affirme Markus Büchler, directeur général de l'institut.

« Les problèmes apparaissent surtout dans les pays du tiers monde, où les travaux sont généralement bien planifiés, mais parfois mal exécutés », commente M. Büchler.

Structure immense

Dans le cas du pont Samuel-De Champlain, « c'est la longueur immense de la structure qui peut poser problème, estime-t-il. Plus la structure est longue, plus les courants vagabonds sont importants et plus ça impose de restrictions », ajoute le spécialiste.

Heureusement pour nous, le climat froid du Québec pourrait être un allié dans ce cas-ci. « Le froid et le fait que l'ouvrage soit construit au-dessus de l'eau fraîche plutôt que de l'eau salée limitent de façon générale le phénomène de corrosion », explique Alan Zdunek.

Quant à l'utilisation du sel de déglaçage pour la chaussée, il ne devrait pas avoir d'impact, puisqu'il est pris en compte dans les normes internationales traitant des courants vagabonds. « Les propriétaires du réseau de transport n'ont de toute façon pas intérêt à ce qu'il y ait de telles pertes de courant, puisque ça augmente la consommation électrique », commente quant à lui Philippe Bocher, spécialiste des matériaux de construction à l'École de technologie supérieure de Montréal.

NouvLR dit être « en train de finaliser la conception plus précise des dispositions à mettre en place dans le cadre du REM », afin d'isoler également cinq autres ponts que NouvLR doit construire au-dessus des différents cours d'eau que croisera son parcours. « Nous sommes très confiants que ces dispositions permettront de contrer le phénomène des courants vagabonds » et permettront d'assurer de « très longues durées de vie [à ces infrastructures], soit en moyenne [de] 100 ans allant jusqu'à 125 ans pour le pont Samuel-De Champlain », affirme M. Lacroix.