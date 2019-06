Le Service de sécurité incendie de Montréal poursuit ses efforts pour recruter des femmes

Hier, le SIM a présenté son rapport d'activités de l'année 2018. « Le dernier fait saillant que je ne veux pas passer sous silence, c'est le résultat de notre programme sur la mixité et la diversité ; 20 % de notre embauche en 2018 est issue de groupes sous-représentés au SIM », a annoncé Bruno Lachance, directeur du SIM. Parmi ces 20 % (soit une dizaine de recrues), des femmes, des membres des minorités visibles et des autochtones. Par ailleurs, 17 femmes ont entrepris un diplôme d'études professionnelles pour devenir pompières. Du jamais-vu, selon M. Lachance.

Le SIM affirme avoir fait des efforts pour éveiller l'intérêt des femmes et atteindre une plus grande mixité parmi ses employés. « Depuis plusieurs années, un comité a été mis en place pour travailler avec les écoles et ça fonctionne très bien », a expliqué Anik St-Pierre, conseillère en mixité et inclusion pour le SIM. « On a fait des journées portes ouvertes pour démystifier le métier de pompier pour les jeunes des minorités visibles, les autochtones et les femmes », a-t-elle ajouté. Le SIM était présent à des événements comme la Foire de l'emploi sécurité et groupes d'intervention, Les filles ont le feu sacré et On a tous le feu sacré.

Un changement qui prend du temps

Il faudra cependant être patient avant de voir plus de femmes à l'assaut des incendies. La formation menant au métier de pompier est très contingentée, a noté Mme St-Pierre. « Même si l'on a un bassin de gens intéressés, ça peut prendre deux ans avant qu'ils soient admis au programme et trois ans avant qu'ils graduent », a-t-elle précisé. Féminiser la profession est un projet de longue haleine. « On commence à récolter les fruits du travail mis en place il y a plusieurs années », a-t-elle conclu.

Il faudra patienter encore davantage pour observer la parité à la direction. « Malheureusement, pour l'instant, personne n'a appliqué sur un poste de chef de division aux opérations, qui est un passage pour obtenir un poste de direction », a déploré M. Lachance. Il a précisé que le SIM est ouvert à voir progresser les femmes compétentes. Certaines sont chefs à la prévention. « Bien sûr, on part de loin. On sait que c'est une organisation qui est essentiellement masculine, a reconnu le directeur du SIM. On essaie d'évoluer, de changer. Ce ne sont pas nos pratiques qui sont déficientes, mais plutôt le bassin qui n'est pas là pour l'instant. »

La force d'intervention du SIM en 2018

2360 employés

29 femmes (1,2 %)

24 membres des minorités visibles (1 %)

5 autochtones (0,2 %)

Source : rapport d'activités 2018 du SIM