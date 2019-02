Montréal resserre ses mesures contre les inconduites sexuelles

L'opposition à l'hôtel de ville avait demandé l'an dernier à la métropole de revoir ses pratiques en matière d'inconduites sexuelles. La Ville a ainsi entrepris de réécrire sa politique de respect de la personne pour mieux encadrer le phénomène.

Dans son approche, Montréal dit vouloir « privilégier la médiation, notamment en vue de favoriser un rétablissement rapide du climat de travail et d'éviter la judiciarisation des dossiers, lorsque ceci est possible, et ce, sans exclure le recours aux tribunaux ».

En vertu des nouvelles pratiques, c'est le service des ressources humaines qui veillera désormais à l'application de la politique. Auparavant, il revenait à chaque service de s'occuper individuellement de ses cas.

Pour ce faire, le service des ressources humaines a constitué une équipe composée de médiateurs et d'enquêteurs spécialisés. Montréal estime que cette façon de faire permettra d'appliquer la politique de façon plus uniforme et plus objective.

Le rôle du contrôleur général

Montréal demande également à son contrôleur général d'assister ceux qui enquêteront sur les inconduites. Moins connu que l'inspectrice générale ou la vérificatrice générale, celui-ci dispose aussi de pouvoirs d'enquête en interne et joue ainsi un rôle important en arrière-scène à la Ville. Surtout, la métropole lui donne le « mandat d'assurer les mesures de protection à l'égard des employés qui ont fait un signalement et qui font l'objet de représailles ».

Montréal a renoncé à l'idée de parler directement d'« inconduite » dans sa politique puisque ce terme relève du Code criminel et donc des corps policiers. La Ville a plutôt décidé de parler d'« incivilité » et de « harcèlement », qui relèvent du droit du travail.

La politique s'appliquera aux élus, au personnel politique et aux 28 000 employés de la Ville.

En se dotant d'une seule politique pour tous, Montréal veut éviter de créer une zone grise dans le traitement des plaintes. L'ensemble des employés et des élus recevra une formation sur la politique.

Hausse du nombre de plaintes

La Ville de Montréal a observé en 2017 une « hausse fulgurante du nombre de demandes » en vertu de sa politique de respect de la personne. De 277 cas en 2016, leur nombre était passé à 577, dont 161 de la part d'employés du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Impossible de savoir s'il s'agit d'une conséquence du mouvement #moiaussi, qui a débuté en octobre 2017, puisque les plaintes ne se limitent pas aux incivilités, couvrant aussi les problèmes de climat de travail.

Dans son bilan annuel, Montréal notait « une explosion sans précédent des démarches de climat de travail, ce qui est révélateur de la présence de facteurs de risque dans plusieurs unités administratives ». L'équipe affectée au traitement de ces plaintes avait été renforcée à l'époque, passant de 3 à 11 employés.