Le Royal-Victoria servira d'hébergement pour sans-abri cet hiver

Quelque 80 lits seront disponibles sur le site de l'ancien Hôpital Royal-Victoria, entre le 15 janvier et le 15 avril prochain, afin de loger temporairement des personnes en situation d'itinérance et de contrer le débordement des refuges durant les nuits les plus froides de l'année.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal (CCSMTL) a annoncé que cette nouvelle ressource s'ajoutera à celles déjà existantes prévues dans le cadre des mesures hivernales en itinérance.

En collaboration avec plusieurs partenaires communautaires, le CCSMTL et la Ville de Montréal, qui financent cette nouvelle ressource, se mobilisent afin de maintenir une offre d'hébergement d'urgence suffisante pour répondre à la demande, qui est en hausse durant l'hiver. Plus de 800 000 $ sont investis par la Ville pour financer ces mesures hivernales.

L'unité temporaire du Royal-Victoria « permettra d'accueillir jusqu'à 80 hommes, femmes et personnes trans, et offrira des accommodements pour des animaux de compagnie », a déclaré le CCSMTL, par voie de communiqué.

« Personne ne devrait être contraint à passer la nuit dehors, particulièrement en hiver, a souligné Sonia Bélanger, la présidente-directrice générale du CIUSSS. Les liens étroits de partenariat qui nous unissent permettent de maintenir une action concertée et d'ajuster notre réponse rapidement, d'où l'importance de continuer d'unir nos forces pour satisfaire au plus grand nombre les différents types de besoins que peuvent avoir les personnes en situation d'itinérance. »

Les personnes qui ne pourront pas se trouver de toit dans les ressources existantes auront ainsi accès à un hébergement d'urgence, pour une nuit. On espère ainsi contrer le débordement des services d'hébergement d'urgence réguliers. L'unité « sera à haut seuil d'accessibilité, c'est-à-dire qu'il favorisera l'accueil des personnes présentant diverses vulnérabilités, notamment pour les personnes présentant des problématiques de consommations ou de santé mentale ».

« Offrir un endroit sécuritaire »

Toutes les ressources en itinérance montréalaises pourront référer des personnes à l'Hôpital Royal-Victoria si besoin est. La Mission Old Brewery et son Pavillon Patricia Mackenzie, la Maison du Père, la Mission Bon Accueil et l'Accueil Bonneau s'allient à la Ville dans le cadre ce projet.

« Ensemble, nous allons offrir un endroit sécuritaire et digne pour les personnes en situation d'itinérance, a mentionné Sam Watts, président-directeur général de la Mission Bon Accueil, organisme ayant ouvert son premier refuge en 1958. Présentement, ces efforts temporaires sont essentiels pour le bien-être des femmes et hommes en précarité, mais nous pouvons envisager la fin de l'itinérance chronique à Montréal et, avec nos partenaires, nous allons y arriver prochainement. »

Pour l'hiver 2018-2019, Montréal dispose de 957 places d'hébergement d'urgence. Quelque 68 lits ont été ajoutés aux ressources existantes. Un peu plus de 750 places sont rendues disponibles aux hommes et 129 sont réparties pour les femmes, entre le Pavillon Patricia Mackenzie, La Rue des femmes, le Chaînon, Projets autochtones du Québec, Passages, L'Abri d'espoir de l'Armée du Salut, la Maison Marguerite et le CAP St-Barnabé.

Le Refuge des jeunes de Montréal, le Bunker de l'organisme Dans la rue et En Marge 12-17 offrent quant à eux 64 lits d'urgence pour les jeunes.

La Ville de Montréal affirme assurer une vigie de l'achalandage des grands refuges, afin d'ajuster le nombre de places en cas de demande plus grande que prévu.