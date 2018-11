La tempête de neige annoncée à Montréal n'aura pas lieu

D'ici la mi-journée, l'agence fédérale prévoit une accumulation de 5 centimètres, des vents du nord-ouest de 20 km/h, avec des rafales à 60. Les températures seront stables à près de zéro. Cette neige se transformera en pluie.

Les différentes opérations de déneigements risquent quand même de compliquer les déplacements dans certains secteurs. Selon les dernières données des caméras de surveillance de Transports Québec, il y a du retard sur le pont Mercier. À 6 h 10, un camion-benne était en panne sur l'autoroute 15 nord, ralentissant la circulation. Mais sinon, la route est dégagée et mouillée sur l'ensemble du territoire.

Toutes les écoles des commissions scolaires du Grand Montréal sont ouvertes. À l'aéroport Montréal-Trudeau, certains vols pour Ottawa, Toronto, vers Boston et New York, sont toutefois annulés. À 6 h 20, aucun retard n'était signalé sur le réseau de train de banlieue Exo. Chez Orléans Express, aucun retard n'est signalé malgré un statut « d'alerte météo ».

Neige parfois forte

Dans la région de Québec, l'avertissement de tempête hivernale est toujours en vigueur. Environnement Canada signale de la neige parfois forte, avec de la poudrerie, pour une accumulation de 5 à 10 centimètres. Au Nouveau-Brunswick, Environnement Canada a émis un bulletin spécial pour « une longue période de mauvais temps prévue à partir d'aujourd'hui jusqu'à jeudi. »

Le ministère des Transports a lancé un appel à la grande prudence sur l'ensemble du réseau. Une dépression se dirigera vers le Nouveau-Brunswick aujourd'hui et s'immobilisera sur le sud-ouest du Maine ce soir et cette nuit, note-t-on. Pour Fredericton et le sud du comté de York, l'agence prévoit de la neige et de la pluie ce matin.