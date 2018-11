BIXI: cinq arrondissements de plus seront desservis en 2019

En 2018, le système était implanté dans 9 des 19 arrondissements de Montréal et deux villes voisines, soit Westmount et Longueuil. Les responsables ont annoncé aujourd'hui que leurs vélos s'étendront l'année prochaine à Anjou, Lachine, Montréal-Nord, Saint-Laurent et Saint-Léonard.

Cette expansion sera possible puisque BIXI ajoutera 1000 nouveaux vélos en libre-service à sa flotte. Ceux-ci implanteront aussi 60 stations supplémentaires sur le territoire. L'emplacement précis des nouvelles stations sera déterminé plus tard en collaboration avec les nouveaux arrondissements desservis.

L'année 2018 a marqué un nouveau sommet d'utilisation pour BIXI alors que 5,3 millions de déplacements ont été effectués. Depuis le lancement du système montréalais, 38 millions de déplacements ont été enregistrés.

***

Évolution du service BIXI

Année: 2018 ; 2019

Vélos: 6250 ; 7250

Stations: 540 ; 600

***

Liste des secteurs desservis en 2018

Ahuntsic-Cartierville

Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension

Rosemont-La Petite-Patrie

Plateau-Mont-Royal

Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

Ville-Marie

Sud-Ouest

Verdun

Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce

Longueuil

Westmount

Ajouts en 2019