Montréal enterre le débat sur les signes religieux

Les élus du conseil municipal de Montréal ont décidé d'enterrer le débat sur les signes religieux, pour le moment. Devant les réticences de l'administration Plante et l'opposition, le conseiller Marvin Rotrand a retiré sa motion demandant d'autoriser les élus à pouvoir porter la kippa ou la croix en tout temps.

«Ça va être difficile d'expliquer comment on peut dire devant les journalistes qu'on va lutter pour les droits des gens portant des signes, mais quand ils sont appelés à voter une motion, ils refusent», s'est indigné Marvin Rotrand.

Le conseiller de Snowdon avait présenté une motion au conseil municipal afin que les élus soient autorisés à porter des signes religieux, ce qui est déjà le cas, aucune règle ne l'interdisant. L'élu disait avoir présenté cette motion pour envoyer un message aux minorités à la veille des élections partielles prévues le 16 décembre à Montréal.

Après avoir montré de l'ouverture, tant l'administration Plante que l'opposition ont finalement toutes deux annoncé qu'elles ne soutiendraient pas la demande. «Prématuré, pas pertinent», ont-elles résumé tour à tour.

La mairesse a estimé que la motion risquait de jeter de l'huile sur le feu, déplorant au passage le ton du débat au Québec sur les signes religieux. «On est soit traître à la nation ou raciste», s'est-elle indignée.

«On doit agir de façon responsable et, avec cette motion, il y avait un risque de confusion. Personne n'a parlé d'interdire le port des signes religieux aux élus, alors pourquoi présenter cette motion?» a quant à lui exposé Lionel Perez, chef d'Ensemble Montréal.

Le chef de l'opposition estime que Montréal pourra tenir ce débat lorsque le gouvernement présentera un projet de loi pour encadrer les signes religieux. «Jusque-là, on doit faire preuve de modération», estime M. Perez.

L'élu estime également que la motion envoyait un mauvais message aux employés. «C'est comme si on ne pensait pas à eux en premier, mais à nous. Mais comme élus, on aura toujours la tribune pour se défendre et faire valoir nos droits», a dit Lionel Perez.

«Excessivement déçu», Marvin Rotrand a jugé préférable de retirer sa motion. Il s'est dit d'autant plus surpris qu'il dit avoir eu l'assurance la veille que les deux formations l'appuieraient. «Quelque chose a changé.»

Marvin Rotrand croit que la mairesse Plante a peut-être voulu éviter de nuire à ses relations avec le nouveau gouvernement à Québec, déjà tendues. À l'inverse, le conseiller accuse Ensemble Montréal de servir de porte-voix de la Coalition avenir Québec à l'hôtel de ville.