Fermeture complète de l'A40 du 3 au 5 novembre

Une des plus importantes voies de circulation est-ouest de la région de Montréal, l'autoroute 40, sera complètement fermée dans les deux directions pendant près de 36 heures lors de la première fin de semaine de novembre, à cause des travaux de construction du futur Réseau express métropolitain (REM).

Du 3 au 5 novembre, la fermeture complète de l'A40 s'étendra sur presque huit kilomètres à travers les arrondissements de Saint-Laurent et Pierrefonds-Roxboro et les municipalités de Dollard-des-Ormeaux et Pointe-Claire, dans l'ouest de l'île de Montréal.

L'autoroute 40 sera fermée à toute circulation à 18 h, le samedi 3 novembre, à partir du boulevard Saint-Jean à Pointe-Claire jusqu'à l'intersection de l'autoroute 13, dans l'arrondissement de Saint-Laurent. Cette entrave à la circulation automobile et au transport des marchandises devrait être levée juste avant l'heure de pointe du lundi 5 novembre, à 5 h.

Mais pendant toute la journée du dimanche 4 novembre, l'autoroute 40 sera fermée à toute circulation, dans les deux sens.

Le dimanche, selon des relevés récents de Transports Québec, 63 000 véhicules, dont plus de 2000 camions, circulent sur l'autoroute 40 Est en direction du centre de Montréal. À l'inverse, pas moins de 66 000 automobiles et camions empruntent l'autoroute 40, à l'ouest de l'autoroute 13, pour se diriger vers l'Ouest-de-l'Île, la région de Vaudreuil-Soulanges ou la frontière de l'Ontario. C'est donc presque 130 000 véhicules qui circulent le dimanche, dans les deux directions, sur cette portion d'autoroute.

Dans un communiqué diffusé hier, le bureau de projet du REM a annoncé que des détours seraient aménagés des deux côtés de l'autoroute 40 afin de renvoyer la circulation vers l'autoroute 20. Cette autoroute, qui a elle-même des débits de circulation appréciables dans l'ouest de la métropole, ne pourra vraisemblablement pas absorber tout le surplus de véhicules provenant de l'autoroute 40.

Il devrait en résulter une congestion monstre qui pourrait durer une bonne partie de la journée le dimanche 4 novembre.

Magasinez le samedi!

Le porte-parole du bureau de projet du REM, Jean-Vincent Lacroix, ne s'en cache pas : «Le dimanche, la circulation dans l'axe est-ouest à la hauteur des travaux, peu importe dans quel axe, ça va être compliqué».

«C'est un grand défi de fermer cette autoroute, dit-il. Notre message principal, c'est d'inviter les gens à se déplacer durant la journée de samedi. On le sait, en bordure de l'A40, il y a beaucoup de gens qui vont magasiner aux Galeries des Sources ou au Fairview Pointe-Claire. On a retardé la fermeture de l'autoroute à 18h, samedi, pour laisser le temps aux gens de revenir de leur magasinage de fin de semaine.»

«Mais notre message, c'est prévoir ces déplacements-là le samedi, pour éviter l'A40 dans la journée de dimanche.»

Les automobilistes qui arriveront de plus loin en amont, que ce soit par l'est ou par l'ouest, seront invités à aller emprunter l'autoroute 30, sur la Rive-Sud de Montréal, s'ils ne font que traverser l'île de Montréal.

Pour le reste, «on va inviter les gens à aller prendre l'autoroute 20 dans la mesure du possible en utilisant des chemins de détour par le boulevard Saint-Jean et l'autoroute 13, explique M. Lacroix. Nous aurons aussi des panneaux à message variable dès Vaudreuil-Dorion pour prévenir les automobilistes de se diriger immédiatement vers l'autoroute 20.»

Un pont inutilisable

M. Lacroix affirme que le bureau de projet travaille depuis des mois avec le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports du Québec et d'autres partenaires pour s'assurer que d'autres entraves ne soient pas planifiées dans le même axe durant ce week-end. Il assure de plus que le Ministère a donné l'assurance que ces panneaux à message variable annonceront aux automobilistes la fermeture de l'A40 loin en amont du chantier.

Selon le porte-parole du bureau de projet du REM, cette fermeture est nécessaire à la démolition d'un vieux pont ferroviaire qui passe au-dessus de l'autoroute 40, juste à l'ouest de l'autoroute 13. Le pont et l'ancienne voie ferrée du CN doivent être démolis pour laisser place à l'emprise du futur train électrique de la Caisse de dépôt et placement du Québec, un projet estimé à 6,4 milliards.

«C'est un ancien pont qui n'est plus aux normes, et qui coûterait cher à entretenir si on le conservait, dit M. Lacroix. Il est aussi inadapté pour ce qu'on prévoit construire à cet endroit. En plus du pont pour permettre aux trains de passer au-dessus de l'autoroute, c'est aussi à cet endroit qu'on construira l'embranchement pour les trains de l'antenne de l'Ouest et ceux de l'aéroport Trudeau.»

***

LES CHANTIERS DU REM DE PLUS EN PLUS PRÉSENTS

> Piste cyclable du canal de Lachine

Une portion de la piste cyclable du canal de Lachine sera fermée d'ici quelques jours, jusqu'à la fin de décembre, afin de permettre la construction de jetées entre les rives nord et sud du canal et l'îlot central où se trouve le pont tournant. Ces jetées sont nécessaires en vue de la construction de piliers de la structure aérienne où circulera le REM. La piste cyclable sera fermée entre la rue Wellington et la rue de la Commune, dans le Vieux-Montréal. Les cyclistes seront invités à demeurer sur la piste cyclable du côté sud du canal.

> Sautage à Édouard-Montpetit

Le bureau de projet du REM a annoncé hier le début des opérations de dynamitage pour le forage du puits d'accès à la future station souterraine Édouard-Montpetit, près de l'Université de Montréal. Ces dynamitages sont prévus deux fois par jour, la première fois avant 8 h le matin et la seconde fois, après 18 h. Ces opérations devraient se poursuivre tous les jours de semaine. Il n'y en aura pas les samedis et dimanches. La circulation sera arrêtée sur l'avenue Vincent-d'Indy durant cinq minutes avant chaque explosion.

> Avenue McGill College

Au centre-ville, un imposant chantier s'est installé du côté est de l'avenue McGill College. Il y sera pour les deux prochaines années. Le trottoir reste ouvert aux piétons du côté est de la rue, et les commerces et restaurants y sont accessibles. La présence des hautes palissades qui bordent le chantier restreint toutefois leur visibilité et refroidit les ardeurs des clients, dont la vue est limitée à celle d'un gros chantier de construction.

> Autoroute 10

L'aménagement de l'emprise du REM au centre de l'autoroute 10, entre le pont Champlain et le Quartier DIX30, a entraîné une déviation des voies de circulations de l'A10. Même si le même nombre de voies a été conservé en direction du pont, on a dû retrancher une voie de desserte en direction de la Rive-Sud. Cette perte de voie complique les mouvements de convergence de la circulation pendant les périodes de pointe de fin de journée ou durant les exodes de week-end vers les Cantons de l'Est, et cause régulièrement des ralentissements jusqu'à l'intersection de l'autoroute 30.