La canicule n'a pas fait fondre toute la neige du dernier hiver

« Imaginez si on n'avait pas eu cette canicule ! Il y en aurait encore plus. » Evens François, qui travaille à ce dépôt à neige depuis 23 ans, n'en revient pas de la quantité de neige qui reste du dernier hiver. Et à quelques semaines du début de la prochaine saison froide, l'amoncellement sera toujours là au moment d'y jeter de la nouvelle neige.

Le dernier hiver a été particulièrement rigoureux. Montréal a reçu pas moins de 238 cm de neige, nettement plus que la moyenne des 30 dernières années, soit 190 cm. Et si une bonne partie de la neige a tendance à fondre avant même d'arriver au dépôt à neige, ça n'a pas été le cas l'an dernier, alors que le taux de fonte a été plus faible. La métropole a ainsi dû ramasser 12 millions de mètres cubes de neige dans ses rues, dont 4,4 millions ont abouti au dépôt à neige de l'ancienne carrière Francon, dans Saint-Michel.

Sept mois plus tard, il en reste encore environ 200 000 m3.