La tendance européenne fait la joie des instagrammeurs, mais suscite aussi son lot d’inquiétudes

Proliférant depuis quelques années dans les grandes villes européennes, les fleurs artificielles gagnent le Vieux-Montréal. Cette tendance, poussée par les réseaux sociaux, soulève des préoccupations, notamment dans la capitale française, où les élus songent à les interdire.

Ce qu’il faut savoir Depuis quelques années, les fleurs artificielles se multiplient dans les restaurants, cafés, salons de coiffure et fleuristes des grandes villes européennes. Devant la prolifération des décorations florales en façade, le Conseil de Paris souhaite encadrer cette pratique, critiquée pour son impact environnemental. Avec l’arrivée du printemps, cette tendance se transporte dans le Vieux-Montréal, où des arrangements de fleurs artificielles ont fait leur apparition à l’extérieur de plusieurs commerces.

Dans la rue Saint-Paul, au cœur du Vieux-Montréal, les arches de fleurs qui ornent une dizaine de commerces attirent les visiteurs qui s’y arrêtent pour prendre la pose. Plusieurs de ces clichés se retrouveront sur Instagram, au grand bonheur des commerçants qui ont investi plusieurs centaines, voire quelques milliers de dollars, pour égayer la devanture de leur café, restaurant ou boutique.

« Le nombre de gens qui viennent se faire photographier devant ma porte, c’est assez intense », constate Ann-Marie Hamel, propriétaire de Maison Margan, une boutique de produits pour le corps et la maison, située sur la place Royale.

Il y a des photographes, des mariés qui prennent leurs photos ici. Ça suscite un grand intérêt. Ann-Marie Hamel, propriétaire de Maison Margan

Comme le rappelait The Guardian dans un article paru en 2021, les fleurs artificielles ne sont plus l’objet de mépris. Adoptées d’abord par des restaurants londoniens branchés, qui ont fait du mur de fleurs et de faux feuillages une toile de fond prisée pour les autoportraits, ces décorations se sont répandues dans les commerces à travers le Royaume-Uni et dans plusieurs grandes villes européennes, suscitant des critiques quant à leur impact environnemental. Car bien que certaines fleurs soient faites de soie, comme celles choisies par Maison Margan, la majorité sont en plastique.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Le Pangea, rue Saint-Paul Est, a aussi opté pour des fleurs artificielles.

À Marseille, l’installation de fleurs artificielles dans de vrais arbres a soulevé récemment l’indignation de l’organisme Clean my Calanques en raison du risque qu’elles se retrouvent en mer.

Trouver des solutions de rechange

En février dernier, devant la prolifération des façades décorées de fausses fleurs – l’Atelier parisien d’urbanisme en dénombrait 325 en avril 2023 –, le Conseil de Paris a adopté un vœu demandant la rédaction d’une charte sur ces installations. « L’idée n’est pas d’interdire ces décors pour les commerçants, mais plutôt de trouver des alternatives », a déclaré au Figaro le conseiller Boris Jamet-Fournier. Pour justifier cette mesure, il évoque des raisons de sécurité incendie et d’hygiène et une préoccupation écologique, la Ville de Paris s’étant engagée dans une démarche zéro plastique.

Devant une tendance qui, à Montréal, n’en est qu’à ses balbutiements, la Ville dit ne pas avoir encore pris position sur cette question. « Cependant, nous sommes conscients des préoccupations environnementales soulevées par cette pratique, notamment en ce qui concerne les déchets plastiques », a déclaré par courriel Béatrice Saulnier-Yelle, attachée de presse au cabinet de la mairesse.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Des fleurs artificielles ornent la terrasse du Vieux-Port Steakhouse, dans le Vieux-Montréal.

Quant aux risques d’incendie soulevés à Paris, le Service de sécurité incendie de Montréal indique que même si les fleurs artificielles sont plus inflammables, elles ne sont pas considérées comme un risque d’incendie en tant que tel.

Dans l’arrondissement de Ville-Marie, le règlement d’urbanisme n’interdit pas spécifiquement l’installation de fleurs artificielles en façade. Mais si une plainte était formulée à cet égard, elle serait évaluée en fonction des dispositions de ce règlement, précise la relationniste à la Ville de Montréal, Camille Bégin.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Le Tommy Café de la rue Saint-Paul Ouest a opté pour des plantes artificielles vertes et jaunes.

« C’est sûr que la mentalité doit évoluer et on doit s’en imprégner, mais on est au début de tout ça [à Montréal] », fait valoir la copropriétaire de Florilège Jardinerie Urbaine, Rosanna Sanfilippo, dont l’entreprise est derrière l’installation de trois arrangements floraux dans le Vieux-Montréal, en plus de celui qui orne la devanture de sa boutique, dans le quartier Saint-Henri. « Les décors qui ont été faits à Paris, c’est énorme. Ça n’a rien à voir. »

On veut ramener le tourisme, on veut que les gens sortent magasiner pour ne pas tuer le commerce local, je pense que toutes les stratégies sont bonnes. Ce qu’on peut faire pour l’environnement, c’est de les réutiliser jusqu’à ce qu’elles soient désuètes. Rosanna Sanfilippo, copropriétaire de Florilège Jardinerie Urbaine

La fleuriste dit espérer que ses décorations florales, qui sont entreposées en hiver, puissent durer quatre ans, quitte à remplacer quelques éléments endommagés.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE La crèmerie Saint Paul a aussi suivi la tendance d’ornement artificiel.

« On veut un Vieux-Montréal authentique »

Opter pour des fleurs naturelles pour ce type d’installation nécessiterait beaucoup plus d’entretien et serait plus onéreux pour les commerçants, argue-t-elle. Et l’effet est moins percutant.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE De vraies plantes se trouvent à la porte de Chez Mère Grand, rue Berri.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Il en va de même au Marché Saint-Laurent, en face de la place d’Armes.

PHOTO FOURNIE PAR CHANTAL ROYER La première arche florale réalisée par Chantal Royer dans le Vieux-Montréal a duré quatre ans. 1 /3





« Si on veut du vrai, c’est sûr qu’on ne peut pas avoir des couleurs éclatantes, à moins de faire de la teinture », confirme Chantal Royer, une artiste botanique qui est derrière la création de plusieurs arrangements naturels dans le quartier. « C’est mon cheval de bataille de prouver qu’on peut avoir du vrai dehors. » L’une de ses premières installations est d’ailleurs toujours en place après quatre ans.

Croyant qu’une certaine esthétique doit être respectée dans un secteur patrimonial comme le Vieux-Montréal, elle estime néanmoins que des insertions artificielles devraient être possibles, « à juste dose ».

« Quand on recouvre un bâtiment entièrement de feuillage en plastique, ça devient problématique », observe Dinu Bumbaru, directeur des politiques chez Héritage Montréal. « On ne veut pas un Vieux-Montréal maquillé, on veut un Vieux-Montréal authentique. »