(Saïx) La militante écologiste suédoise Greta Thunberg est venue samedi en France apporter son soutien aux opposants à un projet d’autoroute, lors d’une mobilisation qui se voulait festive, mais qui a été assombrie par des affrontements entre manifestants et forces de l’ordre.

Sarah KHORCHI Agence France-Presse

« Nous sommes ici en solidarité avec ceux qui résistent à ce projet et à cette folie », a déclaré l’égérie mondiale de la lutte contre le réchauffement climatique, arrivée sous la pluie à Saïx, à quelques kilomètres à l’ouest de Castres (sud de la France), avec une délégation de militants français et internationaux venus notamment de Belgique, de Suède et d’Espagne.

« Cela doit cesser », a-t-elle ajouté s’exprimant en anglais, avant de dire en français : « Stop A69 ! », en référence à une autoroute qui doit relier Toulouse à Castres. Elle a indiqué qu’elle serait dimanche dans la région de Bordeaux pour soutenir les opposants à un projet d’exploitation pétrolière.

Greta Thunberg est venue à Saïx pour participer à une « cabanade », un week-end d’ateliers, de tables rondes et de concerts organisés dans un hangar sur un terrain privé.

« Faire barrage »

Dans le même temps, à environ 300 à 400 mètres de là, une cinquantaine de policiers ont fait face pendant des heures à des activistes occupant une « ZAD » (zone à défendre) constituée notamment de cabanes construites dans des arbres sur le parcours de la future autoroute, pour tenter d’empêcher la poursuite du chantier.

Les forces de l’ordre, cantonnées sur une route, ont fait un usage massif de gaz lacrymogène, mais n’ont pas pu pénétrer dans la ZAD, située sur un terrain privé au-delà d’un champ et d’une voie de chemin e fer.

Les activistes s’y réfugiaient, puis en sortaient, renvoyant les bombes lacrymogènes aux policiers et d’autres projectiles à l’aide de raquettes de tennis, selon un photographe de l’AFP.

« Une centaine d’individus bloque la voie ferrée entre Toulouse et Castres et ils ont mis des obstacles dessus. Les individus avaient mis en place trois barricades et en ont enflammé une, les gendarmes ont réussi à rouvrir le chemin communal qui avait été bloqué », ont indiqué les autorités locales dans un message.

Greta Thunberg et les autres membres des délégations sont restés dans le hangar pour écouter des prises de paroles et échanger avec les militants.

« J’ai grandi à Toulouse. Quand il y a des contestations écologiques en France, j’y vais. On a besoin de faire barrage, on n’a pas le temps d’attendre que notre génération arrive aux manettes », a expliqué Amine Messal, un Français de 25 ans qui se définit comme un « activiste international » et un membre de l’association La Voix est Libre, qui a convaincu Greta Thunberg et les autres représentants de venir soutenir les militants du Tarn.

Ces derniers mois, le mouvement de protestation semblait s’essouffler, alors que « 45 % du budget » du chantier a été engagé et « 95 % du déboisement » effectué, selon la société Atosca, concessionnaire de l’autoroute.

La présence de Greta Thunberg « permet d’inscrire pleinement la lutte contre l’A69 au niveau international et national et engage les responsables politiques à prendre la mesure de leur entêtement », avait souligné vendredi un des collectifs organisateurs, No Macadam.

Le gouvernement français est décidé à mener « jusqu’à son terme » cette portion d’autoroute, qui réduirait d’environ vingt minutes le trajet Castres-Toulouse et doit être mise en service en 2025. « Chère Greta Thunberg […] l’autoroute A69 répond à un besoin vital pour le Tarn et ses habitants », a déclaré vendredi le président du conseil départemental du Tarn, Christophe Ramond.

Greta Thunberg, qui a acquis une notoriété mondiale avec ses « grèves de l’école pour le climat » entamées à l’âge de 15 ans en Suède, prend régulièrement part à de telles manifestations.

En octobre, elle avait reçu une amende pour le blocage du port de Malmö en Suède. Elle a remporté la semaine passée son procès à Londres, où elle était jugée pour trouble à l’ordre public lors d’une manifestation contre l’industrie des hydrocarbures en octobre.