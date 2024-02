(Philadelphie) Depuis des semaines, les voyages en jets privés de la chanteuse Taylor Swift font l’objet de critiques sur les réseaux sociaux, les gens soulignant les émissions de dioxyde de carbone émises à chaque vol, qui contribuent au réchauffement de la planète.

Isabella O'malley Associated Press

La mégavedette est en couple avec l’ailier rapproché des Chiefs de Kansas City Travis Kelce, l’un des joueurs les plus célèbres de la Ligue nationale de football (NFL). La romance grandissante entre le couple a été étroitement surveillée, Swift étant présente à plusieurs matchs, ce qui a entraîné de nombreux voyages en jets privés.

Swift est la dernière d’une longue liste de célébrités, de responsables gouvernementaux et d’hommes d’affaires à faire l’objet d’un examen minutieux en ce qui concerne les voyages en jet privé.

Si Taylor Swift assiste au Super Bowl pour appuyer son amoureux, elle viendra de Tokyo, où elle est en tournée. Cela signifiera plus de 30 500 kilomètres en jet privé en un peu moins de deux semaines. Quelle quantité de dioxyde de carbone cela représente-t-il ?

Même si les émissions exactes de carbone dépendent de nombreux facteurs, tels que les trajectoires de vol et le nombre de passagers, une estimation approximative est possible, selon Gregory Keoleian, codirecteur du Center for Sustainable Systems de l’Université du Michigan. Parcourir 30 500 kilomètres à bord d’un Dassault Falcon 900LX, l’un des avions à réaction de Swift, pourrait libérer plus de 90 tonnes d’émissions de dioxyde de carbone, a-t-il déclaré.

Cela représenterait environ 14 fois plus que ce qu’un ménage américain moyen émet en un an, selon les données de l’Energy Information Administration des États-Unis.

La question de savoir dans quelle mesure les voyages commerciaux seraient réalistes pour Swift est sujette à débat. Après tout, elle est si célèbre que, même si elle le voulait, aller sur des vols commerciaux pourrait être chaotique pour l’équipage d’une compagnie aérienne et pour tout aéroport public qu’elle fréquenterait. M. Keoleian a dit qu’il existe d’autres moyens importants par lesquels les personnalités publiques peuvent lutter contre le changement climatique, par exemple en influençant les attitudes et les perceptions du public, les investissements et les personnes pour lesquelles ils votent.

La controverse sur l’utilisation de jets privés par Swift illustre la « grande disparité » entre les personnes riches et les personnes à faible revenu en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre générées par chaque personne, a déclaré Julia Stein, professeure à la faculté de droit de l’Université de Californie à Los Angeles.

« On voit cela se jouer à une sorte d’échelle microcosmique (avec Swift), mais c’est également vrai pour les pays industrialisés et leurs émissions de carbone, historiquement », a-t-elle souligné.

D’autres personnalités critiquées

Swift est la dernière des nombreuses personnalités célèbres à être scrutée à la loupe en raison de la pollution causée par ses voyages autour du monde. Elon Musk, Bill Gates, Leonardo DiCaprio et bien d’autres ont périodiquement attiré l’attention pour leurs voyages en jets privés.

« Il est frappant que Mme Swift suscite autant d’indignation alors que les clients des jets privés sont majoritairement des hommes de plus de 50 ans », a indiqué Jeff Colgan, professeur de sciences politiques à l’Université Brown.

« L’accent devrait vraiment être mis sur une classe de personnes plus large. »

Les grands évènements, des Jeux olympiques au sommet annuel des Nations Unies sur le climat, ont également été critiqués en raison des milliers de personnes qui s’y rendent, des voyages qui contribuent tous au changement climatique.

Tous les voyages aériens génèrent des émissions, même si les jets privés en produisent bien plus par personne. Une étude réalisée en 2023 par l’Institute for Policy Studies a révélé que les jets privés émettent au moins dix fois plus de polluants par passager que les avions commerciaux.

Des crédits carbone

Une façon souvent évoquée de lutter contre la pollution du transport aérien consiste à payer des compensations carbone, qui visent à équilibrer les émissions rejetées. Par exemple, les arbres extraient le carbone de l’air ; c’est pourquoi les programmes de compensation incluent la plantation d’arbres qui, du moins en théorie, équilibrent la pollution due au transport aérien.

Bill Gates a défendu ses voyages en avion privé en affirmant qu’il achète des compensations et soutient les technologies propres et d’autres initiatives de développement durable. Un représentant de Taylor Swift n’a pas répondu à une question de l’Associated Press, mais a déclaré au Washington Post que la chanteuse achetait des compensations. Son représentant n’a pas fourni de détails.

De nombreuses questions subsistent néanmoins quant à l’efficacité des compensations. Elles sont peu réglementées et les enquêtes menées par les agences de presse ces dernières années ont démontré que certains programmes surestiment la quantité de carbone capturée ou ont des pratiques douteuses.

« Les compensations sont encore le Far West du changement climatique et ont été truffées de fraudes, de projets échoués et d’efficacité douteuse », a déclaré Jonathan Foley, directeur général de Project Drawdown, un groupe qui fait connaître des solutions climatiques.

« Planter des arbres, par exemple, pourrait fonctionner – ou non – selon la manière dont les forêts seront gérées à long terme. »

M. Foley et de nombreux climatologues et experts politiques soutiennent qu’au lieu de compenser le transport aérien, il serait bien préférable de réduire fortement l’utilisation des avions, en particulier des jets privés, tout en développant des carburants plus propres. Plusieurs compagnies aériennes développent également des avions propulsés à l’électricité et ne produiront donc pas d’émissions.