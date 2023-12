Québec va coprésider une coalition pour la sortie du pétrole et du gaz

Le Québec assurera la coprésidence de la coalition Beyond Oil & Gas Alliance (BOGA), un regroupement international dont l’objectif est d’assurer la sortie progressive de la production d’énergies fossiles. Un défi de taille au moment où les dirigeant de la planète peinent à s’entendre sur la question à la COP28 à Dubaï.

Le ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP), Benoit Charette, en a fait l’annonce à Dubaï, aux Émirats arabes unis, où il participe à la COP28 sur le climat.

« Je suis persuadé que l’accession du Québec à la coprésidence de la BOGA servira de catalyseur pour mobiliser les gouvernements infranationaux et nos partenaires des autres juridictions qui ont pris des mesures concrètes pour restreindre la production de pétrole et de gaz sur leur territoire », a souligné le ministre Charrette.

Lancée à la COP26, en 2021, la Beyond Oil & Gas Alliance regroupe aujourd’hui une vingtaine de membres, dont la France, le Danemark, le Costa. Rica et la Suède. Depuis sa création, le Danemark et le Costa Rica ont assumé la coprésidence de l’organisation.

Rappelons que la sortie des énergies fossiles fait l’objet d’un intense débat à la COP28. Les négociateurs négocient âprement chacun des mots qui se retrouveront dans le texte final d’un éventuel accord.