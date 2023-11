Un véritable saut dans le futur est en train de se réaliser dans l’ancien couvent des Petites Sœurs de la Sainte-Famille de la ville de Sherbrooke, adossé au mont Bellevue. Au cœur des soubassements de l’ancien gymnase des religieuses, une gigantesque matrice à recycler la chaleur est sur le point d’être activée et permettra de chauffer entièrement un nouveau projet immobilier, abritant notamment des logements réservés à des mères seules. D’où vient cette chaleur ? D’un puissant ordinateur quantique.

Il faut emprunter un dédale de couloirs, passer par l’ancienne grande chapelle, descendre des escaliers, puis emprunter un vieil ascenseur pour découvrir les installations dans l’ancien gymnase. En apparence, la salle ressemble à un local de serveurs informatiques d’une grande entreprise technologique. Mais en réalité, il s’agit du système nerveux central d’une boucle énergétique fonctionnant à partir des rejets de chaleur d’un centre de calcul hybride quantique. Un ordinateur dont le fonctionnement dégage énormément de chaleur, laquelle sera donc recyclée.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Matthieu Cardinal, promoteur du projet immobilier Humano District, dans le quartier en pleine transformation de l’ancien couvent des Petites Sœurs de la Sainte-Famille, à Sherbrooke

Un jour – dans un avenir peut-être pas si lointain – on peut penser qu’il sera possible de chauffer toute une ville à partir de la chaleur recyclée, selon le promoteur du projet immobilier Humano District, Matthieu Cardinal, de Services immobiliers First. L’instigateur du projet s’est allié à plusieurs partenaires afin de recycler de la chaleur, notamment l’Université de Sherbrooke et des firmes spécialisées en physique quantique.

Comme récupérer la chaleur d’un four

« Ça semble surréaliste, mais c’est le début d’une grande histoire. C’est un peu comme si quelqu’un se lançait avec l’idée de récupérer la chaleur émanant de la cuisson d’un plat au four pour la redistribuer dans d’autres bâtiments », vulgarise le vice-recteur à la valorisation et aux partenariats de l’Université de Sherbrooke, Vincent Aimez, impliqué directement dans le projet avec son équipe d’experts universitaires.

Christophe Rodrigues est chef de conception technologique chez Exaion Groupe EDF, dont l’ambition est de produire de l’énergie neutre en gaz à effet de serre (CO 2 ). Le tout, en recyclant de la chaleur. Il chapeaute le projet de Humano District en collaboration avec plusieurs experts, dont ceux de l’OBNL PINQ⁠2 (Plateforme d’innovation numérique et quantique du Québec). L’organisme est mandaté par le gouvernement du Québec pour accélérer la transformation numérique des entreprises. C’est PINQ⁠2 qui opère l’ordinateur quantique au cœur du projet immobilier dans l’ancien couvent.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Christophe Rodrigues, chef de conception technologique chez Exaion Groupe EDF, dans le gymnase de l’ancien couvent qui abrite le système de recyclage de chaleur

En dévoilant à La Presse le système de recyclage de chaleur qui sera bientôt mis en marche, M. Rodrigues explique qu’il s’agit d’un centre refroidi en circuit fermé à l’eau. Concrètement, la chaleur récupérée chauffera l’ancien couvent, les logements et les locaux d’organismes à mission sociale. Chaque unité sera dotée de sa propre thermopompe.

« On s’attaque au gaspillage de la chaleur », résume M. Rodrigues.

Financement

M. Rodrigues explique que l’enjeu principal pour élargir ce système à d’autres projets immobiliers, voire à des quartiers au complet, c’est le financement. « Ça coûte extrêmement cher », dit-il. En ce moment, une vingtaine de projets sont en cours au Québec, notamment dans des hôpitaux et des serres agricoles.

Il y a un investissement de départ important, mais c’est rentable sur le long terme. Christophe Rodrigues, chef de conception technologique chez Exaion Groupe EDF

Le vice-recteur Vincent Aimez ajoute que l’Université de Sherbrooke récupère déjà la chaleur provenant des ordinateurs et des cheminées pour chauffer son large campus.

« On a un système de tuyaux reliant les différents bâtiments universitaires. C’est bien, mais on a décidé de se demander comment on peut aller plus loin. Au Québec, nous sommes reconnus pour notre électricité à bas prix, notre électricité propre. Il est plus coûteux de la recycler que de la laisser s’évacuer dans le ciel. Nous sommes en train d’élaborer des solutions [à ces problèmes], grâce à ce projet immobilier. »

Géothermie volcanique pour chauffer Reykjavik

Ailleurs dans le monde, plusieurs projets sont en cours, notamment au Danemark et en Allemagne, ajoute-t-il. « En Islande, par exemple, on utilise déjà la géothermie volcanique pour chauffer la capitale, Reykjavik, au grand complet. »

Le promoteur Matthieu Cardinal ajoute que le partenariat avec l’Université est essentiel à ce projet. « La puissance électrique du centre de calcul appartient à l’Université de Sherbrooke, précise-t-il. Elle est tellement élevée en termes quantiques qu’elle a le potentiel de propulser cette technologie dans toutes les industries du Québec. » Gros atout : le centre de calcul est tellement puissant qu’il pourrait gérer le recyclage de chaleur de toutes les industries du Québec.