(Ottawa) Le Canada n’a jamais atteint sa cible de réduction de gaz à effet de serre (GES) et le dernier plan mis en place par le gouvernement Trudeau n’y fait pas exception. Le commissaire à l’environnement et au développement durable, Jerry DeMarco, constate que non seulement il est insuffisant, mais que des mesures pour l’industrie pétrolière et gazière sont retardées.

« Il est essentiel de pouvoir corriger le tir afin d’atteindre l’objectif », écrit-il dans l’un de ses cinq rapports déposés au Parlement mardi. Et il n’est pas trop tard pour le faire.

Le commissaire constate que plusieurs mesures clés pour réduire les émissions de GES ont été retardées depuis 2021. Le plafonnement des émissions du secteur pétrolier et gazier, de même que le nouveau règlement sur le méthane pour cette industrie, sont en retard sans qu’on sache quand ils seront dévoilés. Ce sont deux des cinq politiques qui auraient dû entrer en vigueur en 2022 ou en 2023.

« Ces retards augmentent la probabilité que le Canada rate son objectif pour 2030 », note M. DeMarco.

Dans le cadre de l’Accord de Paris sur le climat, le Canada s’est engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 40 % sous les niveaux de 2005 d’ici 2030. L’objectif est de limiter la hausse de température moyenne à l’échelle planétaire sous la barre des 2 degrés Celsius par rapport aux niveaux préindustriels.

Or, le Plan de réduction des émissions pour 2030 du ministère de l’Environnement et du Changement climatique est insuffisant pour atteindre cette cible, conclut le commissaire. Les mesures mises de l’avant permettraient plutôt de réduire les émissions de 34 % par rapport à 2005, de l’aveu même du gouvernement.

Le commissaire constate plusieurs lacunes. Par exemple, le plan ne spécifie aucune cible de réduction des émissions pour 76 de ses 80 mesures et moins de la moitié d’entre elles ont une date de mise en œuvre. En fait, le gouvernement s’attend à ce « seulement 34 des 80 mesures (43 %) aient une incidence directe sur les émissions ». Il est donc « impossible de savoir quelles mesures d’atténuation sont essentielles pour réduire les émissions » ou si elles ont été « mises en œuvre à temps ».

Les réductions des GES estimées par le gouvernement manquent de fiabilité, selon lui. Elles s’appuient sur des « hypothèses trop optimistes, l’analyse limitée des incertitudes et l’absence d’examen par les pairs ». La modélisation attribue une réduction de 27 mégatonnes d’équivalent de CO 2 au captage et stockage du carbone en tenant pour acquis que cette technologie serait disponible sous peu. Elle ne tient pas compte non plus de la hausse de la demande de climatisation en raison du plus grand nombre de journées chaudes causées par les changements climatiques et donc de son impact sur le bilan des GES.

M. DeMarco fait une série de recommandations pour permettre au gouvernement de corriger le tir.

Plus de détails à venir.