La hausse des émissions de gaz à effet de serre (GES) de l’île de Montréal a repris en 2021 et devrait se poursuivre en 2022, malgré les mesures pour les freiner, démontre le plus récent inventaire de la métropole, qui évoque l’importance de la sobriété pour inverser la tendance.

La collectivité montréalaise a généré 10,3 millions de tonnes d’équivalent dioxyde de carbone (Mt éq. CO 2 ) durant la deuxième année de la pandémie de COVID-19, en hausse par rapport aux 9,7 Mt éq. CO 2 de l’année 2020.

Même si les émissions de 2021 demeurent sous le niveau prépandémique de 2019, année durant laquelle Montréal avait émis 12,1 Mt éq. CO 2 de GES, l’« inventaire montre que la tendance n’est pas à la réduction, mais à l’augmentation, en dépit des actions posées », s’inquiète le document publié durant l’été, mais passé inaperçu.

La moitié (49,8 %) des émissions de 2021 provenait du secteur des « sources fixes » que sont les bâtiments résidentiels, commerciaux, institutionnels et industriels.

Le secteur des transports arrive deuxième, avec 38,7 % des émissions, en hausse de 16 % par rapport à l’année précédente, une situation que l’inventaire attribue à « la levée des confinements et la reprise partielle de l’activité économique ».

Les quelque 10 % de GES restants sont essentiellement attribuables à l’enfouissement des matières résiduelles et à l’« utilisation de produits ».

Les émissions de GES de l’île de Montréal suivent ainsi la même tendance que celles du Canada, dont l’inventaire publié le printemps dernier montrait aussi un rebond des émissions en 2021 – l’inventaire québécois, lui, sera publié en décembre prochain.

Montréal s’est donné l’objectif de réduire ses émissions de GES de 55 % d’ici 2030 par rapport à leur niveau de 1990 ; il reste donc 3,5 millions de tonnes à éliminer en six ans, soit un peu plus du tiers des émissions de l’année 2021.

L’objectif est-il atteignable ? Le directeur du Bureau de la transition écologique et de la résilience de la Ville de Montréal, Sidney Ribaux, prend une longue inspiration avant de répondre : « Je pense que oui. »

Le plan climat de la Ville de Montréal annoncé à la fin de 2020 contient des « actions structurantes » dont les effets se feront sentir dans quelques années, indique M. Ribaux, citant notamment la décarbonation des bâtiments et l’amélioration de leur efficacité énergétique.

Montréal est au contraire « sur la voie de rater son objectif », croit le responsable de la campagne Climat-Énergie de Greenpeace Canada, Patrick Bonin, estimant nécessaire « un changement drastique dans l’approche » de la Ville par l’ajout de nouvelles mesures et le renforcement de celles prévues.

L’inventaire de la Ville appelle lui aussi à « inverser la tendance en accélérant la mise en œuvre des engagements du Plan Climat ».

Mais une partie de la solution doit venir de Québec, qui détient « l’argent, les champs de compétence et les capacités d’action au niveau des transports et de l’industrie », affirme Patrick Bonin, accusant notamment le gouvernement Legault de « saigner les sociétés de transport en refusant de combler leurs déficits ».

Il faut « des efforts combinés de toutes les parties prenantes », indique prudemment la responsable de la transition écologique et de l’environnement au comité exécutif de la Ville de Montréal et mairesse de l’arrondissement de Verdun, Marie-Andrée Mauger.

« Le contexte est difficile pour tout le monde », mais tout n’est pas négatif, dit-elle, citant l’entrée en service récente du Réseau express métropolitain (REM), son expansion prochaine et le prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal, qui aideront à réduire les émissions de la métropole et à atteindre sa cible « hyper ambitieuse ».

Montréal devrait aussi miser sur la sobriété énergétique, qui « apporte immédiatement d’importantes réductions de GES avec très peu d’investissements matériels et financiers », souligne l’inventaire de la Ville.

Il faut distinguer la sobriété du confort, précise Sidney Ribaux.

En matière de transports, la sobriété se traduit par la réduction de la taille des véhicules et de leur nombre, comme l’évoquait récemment le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, rappelle M. Ribaux.

« Ça, c’est le genre de mesures qu’on peut accélérer », indique Andréanne Brazeau, analyste des politiques climatiques chez Équiterre, rappelant que cela nécessite toutefois que les gouvernements adoptent les incitatifs réglementaires requis.

« Plus tôt les mesures seront mises en œuvre, dit-elle, plus tôt on verra leur contribution à l’atteinte de la cible. »

Secret autour des émissions de la ville de Québec